AK Parti Batman İl Başkanlığı, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Suat Konaç, parti binasında düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

AK Parti'nin şehirlerde yaşanan çevre sorunlarına acil çözümler ürettiğini ifade eden Konaç, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atığı, sıfır atık maviyi, geleceğe nefesi, millet bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta, bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık."

Konaç, çevreyi korumak ve yaşatmak için, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sayısız eserin hizmete alındığını vurguladı.

Çevreci çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Konaç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.