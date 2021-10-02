AK Parti'den en yaşlı üyeye vefa - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan AK Parti'nin Kilis'teki en yaşlı üyesi İslim Çağlı'yı ziyaret ederek, hal hatır sorduktan sonra çeşitli hediyeler verdi.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Eşi Özlem Karataş, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 108 yaşında AK Parti'nin Kilis'teki en yaşlı üyesi olan İslim Çağlı'yı Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü Evrentepe Mezrasındaki evinde ziyaret ettiler.

İslim Çağlı'ya AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Karataş ile Kara, Çağlı'ya bir ihtiyacı olup olmadığını sordular. Sohbet ortamında geçen ziyaret sonrasında İslim Çağlı'ya İl Başkanı Karataş tarafından çeşitli hediyeler verdi. - KİLİS