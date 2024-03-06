AK Parti\'den istifa eden Bağımsız aday Feridun Fikri Akyol, aday listesinde yer alamadı

Politika

Denizli'nin Çardak ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Feridun Fikri Akyol, kesinleşen aday listesinde yer alamadı.

Denizli'de Büyükşehir ve 19 ilçe için belediye başkanlığı adına 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların kesin listesi açıklandı. Denizli genelinde 285'i partili, 6'sı ise bağımsız olmak üzere 291 adayın yarışacağı seçimlerde, aday olamayan isimlerden birisi de Çardak Bağımsız Belediye Başkan Adayı Feridun Fikri Akyol oldu.

AK Parti Çardak İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimlerden olan Feridun Fikri Akyol, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek Bağımsız Çardak Belediye Başkan Adayı olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti'nin talebi üzerine durumu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Feridun Fikri Akyol'un adaylığının düşürülmesine karar verdi. - DENİZLİ