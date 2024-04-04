AK Parti\'den Keşap Belediye Başkanı Seçilen Tuncay Muhammet Arışan Göreve Başladı

AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Tuncay Muhammet Arışan, görevine başladı.
Mazbatasını dün alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi.
Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, "Daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettik. Bunun için çok çalışacağız." dedi.
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Partili Mehmet Erol, 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alarak güven tazeledi. Başkan Erol, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
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