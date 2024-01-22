 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, yüksek oy alarak seçimi kazanacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, yüksek oy alarak seçimi kazanacağını söyledi

AK Parti'nin Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kilis'i hak ettiği hizmetlerle yöneteceğini ve en yüksek oyla seçimi kazanacaklarını söyledi. Polat, partililer tarafından coşkuyla karşılandı ve seçim çalışmalarına başladı.

AK Parti\'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, yüksek oy alarak seçimi kazanacağını söyledi
22.01.2024 - 15:32,
Abone Ol

AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, "Size söz veriyorum, bugüne kadar alınmış en yüksek oyla belediye başkanlığını kazanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda adaylığı açıklanan Polat, kente gelişinde Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde partililer tarafından karşılandı.

Polat, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nden kent merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşte vatandaşlara karanfiller atan Polat, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinde partililerle buluştu.

Polat, buradaki konuşmasında, göreve gelmesi halinde Kilis'i hak ettiği belediyecilik hizmetleriyle yöneteceğini belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıktığını, bir yenisini 31 Mart'ta ekleyeceklerini ifade eden Polat, "Size söz veriyorum, bugüne kadar alınmış en yüksek oyla belediye başkanlığını kazanacağız. Bugün itibarıyla teşkilatla birlik içerisinde çalışacağız. Seçimleri kazanarak Kilislilerin her zaman emrinde olacağız." diye konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise Polat'ın büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade ederek, bu sevgi gösterisinin 31 Mart'ta nasıl bir başarı elde edileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Programa Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Caddesi, REŞİT POLAT, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, yüksek oy alarak seçimi kazanacağını söyledi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:47:26. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterilen Reşit Polat, yüksek oy alarak seçimi kazanacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement