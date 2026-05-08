AK Parti'den 'Kurumsal Kimlik Hırsızlığı' Tepkisi: 'Algı Operasyonu ve Topyekun Saldırı'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "'Milletin partisi' AK Parti'nin kurumsal kimliğini haksızca kullanarak, bizim arkamıza saklanıp halkı yanıltmaya çalışmak ifade özgürlüğü değil, düpedüz bir algı operasyonu ve partimizin tüzel kişiliğine yapılmış topyekun bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden memleket için eser üretme çabasındayken, ana muhalefetin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vizyon üretmek yerine, AK Parti'nin kurumsal tüm değerlerine saldırarak sahte sitelerden medet ummasını ibretle izlediklerini belirtti.

Parti isimlerini, materyallerini kullanarak kendine haksız imtiyaz yaratmaya çalışanlara, milletten ayrışanlara nasıl tavizsiz bir şekilde karşı duruyorlarsa, ana muhalefetin kurumsal kimliğini gasbederek yaptığı bu siyasi hırsızlığa ve değerlerine yönelik saldırılarına da aynı dik duruşla karşı olduklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Şunu net bir şekilde ifade edelim. Her türlü eleştiri başımızın tacıdır. Ancak 'milletin partisi' AK Parti'nin kurumsal kimliğini haksızca kullanarak, bizim arkamıza saklanıp halkı yanıltmaya çalışmak ifade özgürlüğü değil, düpedüz bir algı operasyonu ve partimizin tüzel kişiliğine yapılmış topyekun bir saldırıdır. Şimdi de kendi sahteciliklerini gizlemek için bazı medya organları üzerinden 'sansür' kılıfıyla mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bizim kimsenin sesini kısmak, yasakçılık yapmak gibi bir derdimiz asla olamaz. Yargının 'dur' dediği şey sizin fikirleriniz değil, kurumsal kimliğimizi hedef alan bu kimlik hırsızlığıdır."

İnan, yargı mercilerinin de bu manipülasyona haklı olarak geçit vermediğini, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya çalışan bu girişime karşı hukukun gereğini yaptığını aktararak, "Siyasi rekabet sahtecilikle, kumpasla değil, akılla, projeyle ve millete hizmetle olur. Onlar bu ucuz oyunlarla vakit kaybededursun, biz kalbimizde millet sevgisiyle işimize bakacak, memleketimiz için durmadan üretecek ve partimizin haklarını hukuk zemininde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.