AK Parti'den Mavişehir-Şemikler Projesi Eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti'den Mavişehir-Şemikler Projesi Eleştirisi

22.07.2026 13:54
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AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, üst geçidin ilerlemediğini ve belediyenin sözlerini tutmadığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka ilçesinde yapımına başlanan ve aynı yıl içinde tamamlanacağı açıklanan Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nde çalışmaların ilerlemediğini belirtti.

Saygılı, yazılı açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin projeyi 2026 yılı içerisinde tamamlayacağını duyurduğunu ancak üst geçidin aradan geçen süreye rağmen hala başlangıç aşamasında bulunduğunu savundu.

Belediyenin verdiği sözleri yerine getirmediğini aktaran Saygılı, kentte birçok projenin ya hayata geçirilemediğini ya da başlandıktan sonra tamamlanamadığını kaydetti.

Projenin teknik açıdan hazır olmadan başlatıldığını ileri süren Saygılı, "Çalışmalar başladıktan sonra yapılan zemin etüdünün projeye uygun olmadığı ortaya çıktı. Sonuç ne oldu? Proje başladığı yerde kaldı, aylardır tek bir adım ilerlemedi. Üstelik aylardır bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Ancak ne bu mağduriyeti gören ne de vatandaşın ve esnafın sesini duyan bir belediye yönetimi var. Proje ilerlemiyor, sorun çözülmüyor olan yine halkımıza ve esnafımıza oluyor. Parti içi kavgalarına, bankamatik memurlarını istihdam etmeye, işçinin alın teriyle tatil yapmaya vakitleri var ama İzmirliyi dinlemeye vakitleri ve tahammülleri yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Mavişehir-Şemikler Projesi Eleştirisi - Son Dakika

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