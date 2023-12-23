AK Parti\'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Elitaş mesajında, 6 askerin şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Vatanı, bayrağı ve bu mübarek topraklar için anadan, yardan ve serden geçen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatan evlatlarımıza Rabbimden tez vakitte şifa diliyorum. Bu topraklar üzerinde ilelebet payidar olacak aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ala ise "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.