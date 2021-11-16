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AK Parti'den şehit polise vefa - Son Dakika

AK Parti'den şehit polise vefa

16.11.2021 15:38
AK Parti'den şehit polise vefa

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Havran'da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi.

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Havran'da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Özer, Belediye Başkanları Birliği Balıkesir Temsilcisi Yunus Bozbey, AK Parti Edremit İlçe Başkan yardımcıları Sedat Uzun, Rıfat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, Gençlik Kolları Başkan vekili Hamza Kara, emniyet mensupları ve partililer katıldı. Lokma hayrında şehit polis memuru Abdulkadir Güngör ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. - BALIKESİR

AK Parti'den şehit polise vefa
AK Parti'den şehit polise vefa
AK Parti'den şehit polise vefa
AK Parti'den şehit polise vefa

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den şehit polise vefa - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den şehit polise vefa - Son Dakika
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