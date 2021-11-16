AK Parti'den şehit polise vefa - Son Dakika

AK Parti'den şehit polise vefa

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Havran'da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi.

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Havran'da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Özer, Belediye Başkanları Birliği Balıkesir Temsilcisi Yunus Bozbey, AK Parti Edremit İlçe Başkan yardımcıları Sedat Uzun, Rıfat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, Gençlik Kolları Başkan vekili Hamza Kara, emniyet mensupları ve partililer katıldı. Lokma hayrında şehit polis memuru Abdulkadir Güngör ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. - BALIKESİR

Son Dakika

Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor

TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Profilo resmen iflas etti