AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti\'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Azmi Ekinci, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından açıklamalarda bulundu. Ekinci, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğuna ilişkin olarak, ''Bugünkü konjonktürde Selahattin Demirtaş'ın ceza aldığı şartlar ortadan kalktığı için Demirtaş'a suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz'' ifadelerini kullandı.

15.05.2025 08:28
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Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yeni safha geçildi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hukuki adımlar sürecin en kritik başlıklarından biri. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Azmi Ekinci, sürece dair kritik açıklamalarda bulundu.

Ekinci, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğuna ilişkin olarak, "Bugünkü konjonktürde Selahattin Demirtaş'ın ceza aldığı şartlar ortadan kalktığı için Demirtaş'a suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"KİM RÜZGARA KARŞI DURUURSA BİTER"

Azmi Ekinci, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile ilgili Rudaw'a açıklamalarda bulundu. Ekinci, "Bu örgütün kurucusu Öcalan. Kurucusu ve lideri bir çağrı yaptı. PKK'nın miadını doldurduğunu, 90'lardan itibaren tekrara düştüğünü ve işe artık bir kan davası şeklindeki yaklaşımla PKK'nın anlamsız bir hale düştüğünü söyledi. Dolayısıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ilan etti. Yani aslında Abdullah Öcalan açısından bu örgütün kurucusu olan lider tarafından bu örgüt bitmiştir. Abdullah Öcalan'ın söyleminden sonra PKK ve bileşenlerinin buna itiraz edeceğini zannetmiyorum ama olsa bile bu saatten sonra bu kişiler marjinalleşir ve eriyip gitmeye mahkum olurlar ve başarılı da olamazlar. Macun tüpten çıkmış durumda. Bundan sonra kim buna karşı durursa, bu rüzgara karşı durursa o biter." dedi.

"DEMİRTAŞ'A HALA SUÇLU MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

Ekinci, "Yakın bir dönemde Salahattin Demirtaş gibi isimlerin de tekrar siyasi hayata dönmesi, tutukluluklarının bitmesi mümkün olabilir mi?" sorusuna "Şimdi kan davaları yaşanır, sonra barış masasına oturulur ve barış yapılır. O barışın gerekleri yerine getirilir. Şimdi burada da buna benzer bir durum var. Artık örgüt silah bırakmayı kendisini feshetme kararı aldı. Türkiye'de terörsüz bir Türkiye için ve demokrat bir toplum inşasını sağlamak için bu kararı aldı. Bu kararı aldıktan sonra kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek. Dediğim gibi yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan bir takım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok."

"SİYASETE DÖNÜŞ YAPABİLİR"

Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olma da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir. Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş'a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler." yanıtını verdi.

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Son Dakika Politika AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 768107:
    dansoz sizin kadar kiviramaz 182 12 Yanıtla
  • şakir:
    fetoda olmeden sılah bırakma ve fesıh etseydı fetocular cezaevlerınden cıkacakmıydı bu ne sacma bır uygulama 145 11 Yanıtla
  • ömer duman:
    yüzyılın kaypakları 147 6 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    İnsanın o kadar çok şey yazası geliyor ki terörist bile suçsuz ilan edilirken bizler suçlu oluveririz.....allah sizi bildiği gibi yapsıb 128 6 Yanıtla
  • velibaba1.2.3:
    o rüzgarda can verin! 94 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şaka gibi. hala daha bunları savunanlar var. vallahi delirmememk elde değil. dalga geçiyorlar. koltuk için yapmadıkları kalmadı. 82 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bütün teröristleri dışarı çıkaracaksınız, onlardan boş kalan odaları muhalifler ile dolduracaksınız galiba. 80 3 Yanıtla
  • Ankara21:
    La nasıl İnsansınız yeter yaww, sürekli fırıl fırıl dönüyorsunuz 69 2 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    ALLAH kurban olduğum yaptıklarınızı calfıklarınızı yanınıza koymasın 68 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bu ekp döne döne yağ oldu cıvık oldu, suçlu muamelesi yanlış ise adam 10 yıldır neden içerde, bir çete üyesi düşünün çete dedi ki barış istiyoruz ve içerideki adamlar a suçsuz muamelesi yapıyoruz bu hangi akla sığar, akp nin feto oyunu darbe oyunu açılım oyunu hiç bitmedi 49 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Köpekler havlar çakallar ulur Aslan lar yoluna devam eder Ekoyu çıkarın dlyen şarapçılar yorum yapmış qt deliklerinden 5 42 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Muhtemelen 2013 yılında Muharrem incenin yapmış olduğu konuşma gerçekleşecek. Bu kadar muhalifi gazeteciyi içeri almalarının sebebi teröristleri dışarı çıkaracakken, bak teröristleri çıkarıyoruz ama bu kadar insanı da çıkarıyoruz diyerek kamuoyunu arkasına alma durumuna uğraşıyorlar. 39 2 Yanıtla
  • n5685244:
    terör destekçileri ABD Avrupa bu işi memnuniyet le karşılıyor Neden acaba 25 4 Yanıtla
  • SERDAR MERTEK:
    Eger demirtaşı çıkarırlarsa,o kadar şehidin hakkına girerler. Şehitlerimiz boşunamı can verdi. benim için adalet diye hiç birşey ortada kalmaz hakkımıda zehir zıkkım ederim. 20 7 Yanıtla
  • poyraz can:
    kırmızı halı serin altına 21 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    suç unsuru ortadan kalktığı için ceza tahliye edilecekse bebek katili apo yada cikaracakmisiniz 20 4 Yanıtla
  • Vedat null:
    iyide acele etmeyin daha öncede anlaşmıştınız 10 yıl süre verin bakalım ne olacak çıkaramazsınız ne demirtaşı ne apoyu işlenmiş suç ortadan kalkmaz kız ne anlatıyonuz minareye kılıf aramayın onca şehit ler ne olacak suç unsuru ortadan kalkmışmış yemezler sakın ha sakın çıkarmaya kalkmayın 15 1 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Koltuk sevdası , insana teröristi de affettirir, terörist başına kurucu lider 'de dedirtir. 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    w yuh ya.. sabah sabah done done ne halkerdesiniz.. biz kimlere oy veriyoruz ... niye ..ne diye.. neye fayda.. evir cevir surekli her durumda yalan konusma yeteneklerine mi . o zaman inlari demeliydik simdi bunlari olayi mi oaklayacak.. dunya gorusunuz ve karakter denen kelimeniz nerelerde.. 4 0 Yanıtla
  • Dr Yücel Özen:
    akp kendini bitirmeye kararlı 1 0 Yanıtla
  • Diyarbekri:
    sılho katildir. 0 1 Yanıtla
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