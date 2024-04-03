AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı

AK Parti\'den Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı. Yarka, seçimde iyi bir sonuçla tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve herkese eşit hizmet anlayışıyla yollarına devam edeceklerini söyledi.

03.04.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şırnak Adliyesi'ne gelen Yarka, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Akbaş'tan mazbatasını aldı.

Buradan partililerle Şırnak Belediyesine kadar yürüyen Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde iyi bir sonuçla tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkese eşit hizmet anlayışıyla yollarına devam edeceklerini bildiren Yarka, şöyle konuştu:

"Her zaman kanun, hukuk çerçevesinde konuşmalarımızı yapıyoruz. Pazar günü seçimler bitti. Dün itirazlar vardı. İtirazlar sonuçlandı. Bugün mazbatamızı aldık. Yeni projeler için hemen çalışmalara başlayacağız. Çeşitli projeleri uygulamaya koymak için milletvekili ve bakanlıklar nezdinde çeşitli görüşmeleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız hiç kuşku duymasın, müsterih olsunlar. Bize güvensinler, inansınlar. İnanın bizim Şırnak'tan başka bir derdimiz yok. Her şey Şırnak için diyoruz. Şırnak'ta yaşayan tüm insanlara hizmet bizim boynumuzun borcudur."

Kaynak: AA

Mehmet Yarka, AK Parti, Şırnak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 00:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement