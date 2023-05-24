AK Parti'den Ümit Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti - Son Dakika
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AK Parti'den Ümit Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti

24.05.2023 13:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Çelik, "Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti. Kılıçdaroğlu HDP'ye mi, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" şeklinde konuştu.

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yaptı. Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama geldi.

Ömer Çelik'in TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun ne kadar tutarsız bir siyasi hamlesi olduğunu gösteriyor. Bir uçtan diğerine savruluyor. Kılıçdaroğlu aslında fiilen adaylıktan çekildi. Adayın siyasi tutarlı ilkeleri olması lazım. Kılıçdaroğlu başka bir çizgiye de savrulabilir. Kılıçdaroğlu konkordato ilan etmiştir. Sahte bir milliyetçilik, muahfazakarlık üretmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti.

"MASADAKİLEİRN GÖRÜŞLERİYLE ZIT ŞEYLER"

Bunlar bir deklarasyon yapmışlardı, şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Masadakilerin görüşleriyle zıt şeyler. Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar diyordu. Şimdi kendisi de çıktı Kılıçdaroğlu destekledi. HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor, netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa'daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu.

"YALAN SİYASETİNE SAVRULAN BİR BAKIŞ"

Tezkerede HDP ve CHP karşı çıktı. 14 Mayıs'tan sonra hudut namustur diye afiş asıyorsunuz, şimdi mi geldi aklınıza. Yalan siyasetine savrulan bir bakış. Demek ki herkes koltuk hesabı üzerinden Türkiye'nin hak ve menfaatlerini öne çıkarıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak nitelik koyamıyor. Siyasi iflas açıklamasıdır.

"10 MİLYON DAHA MÜLTECİNİN GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sinan beyin oy aldığı vatandaşlar terörle mücadele ve Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda hassaslar. Oy aldığınız kitlenin sosyolojisine uygun siyaset yaparsınız. Sinan beyin cumhurbaşkanımızla görüşmesinden terörle mücadeleden taviz verilmeyecek. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha mülteci daha gelecek diyor, böyle bir şey söz konusu değil.

YORUMLAR (21)
  • ertuğrul şahin: Ya pazar günü gelip geçsede bu lüzumsuzları birdaha görmesek. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • necmettin durmaz: her ikisi için yalan normal hep böyle olmuyor mu Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Ramzan Güler: Ozaman Sinan ogan akp deslekliyor tayipin ne kadar gereksiz cumur başkanı adayımı oluyor Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek ilan etmesinin ardından Yeşil Sol Parti ve HDP toplanıyor: Tavrımızı açıklayacağız Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek ilan etmesinin ardından Yeşil Sol Parti ve HDP toplanıyor: Tavrımızı açıklayacağız

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Son Dakika Politika AK Parti'den Ümit Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den Ümit Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti - Son Dakika
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