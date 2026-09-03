AK Parti Denizli'de Buldan'da 15 yeni üye rozetlerini taktı - Son Dakika
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AK Parti Denizli'de Buldan'da 15 yeni üye rozetlerini taktı

AK Parti Denizli\'de Buldan\'da 15 yeni üye rozetlerini taktı
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan'da düzenlenen törende partiye katılan 15 isme rozetlerini taktı. Üzüm üreticilerinin sorunlarını telefonla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya aktaran heyete, Bakan sorunların çözümü için yetkili kurumların talimatlandırıldığını söyledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan'da AK Parti'ye katılan 15 isme rozetlerini milletvekilleriyle birlikte taktı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay ve milletvekilleriyle birlikte Buldan'da partililer, mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi. AK Parti'ye katılan 15 yeni üyenin rozetlerinin de takıldığı törende, milletvekilleri Meclis çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Buldan Nuri Akın Parkında AK Parti Buldan İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlanan kahvaltıda bir araya gelen AK Parti heyetine üzüm üreticilerinin son günlerde yaşadığı sorunlar aktarıldı. AK Parti heyeti konuyu telefonla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşarak aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaşanılan sorunların çözümü için yetkili kurumların talimatlandırıldığını ve en kısa zamanda sonuç alınacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli'de Buldan'da 15 yeni üye rozetlerini taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Denizli'de Buldan'da 15 yeni üye rozetlerini taktı - Son Dakika
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