AK Parti Denizli'de Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

22.05.2026 17:14
AK Parti Denizli İl Teşkilatı, 8 ilçe ile istişare toplantısı yaparak saha çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, saha çalışmalarına ve teşkilat içi istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Ege Bölgesi Denizli İl Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katılımıyla geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli'nin dinamiklerini yakından ilgilendiren toplantıya; Baklan, Bekilli, Çal, Çivril, Tavas, Beyağaç, Kale ve Serinhisar olmak üzere toplam 8 ilçenin ilçe başkanları, mahalle başkanları katıldı. Toplantıda, ilçelerdeki mevcut durum, mahalle bazlı saha çalışmaları ve vatandaşların talepleri masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmelerin yapıldığı istişare sürecinde, mahalle başkanlarının yereldeki rolünün önemine dikkat çekildi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Teşkilatımızın en önemli yapı taşı olan mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek 8 ilçemizin röntgenini çektik. Baklan'dan Tavas'a, Çivril'den Beyağaç'a kadar her bir mahallemizin sesini dinliyoruz. İl Koordinatörümüz Muhammed Abdullah Özer ile birlikte önümüzdeki dönemin yol haritasını belirledik. Durmak yok, yola devam diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, mahalle başkanlarının görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. AK Parti teşkilatlarının önümüzdeki günlerde diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde istişare toplantılarına devam edeceği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

