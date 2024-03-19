AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar\'a Yoğun İlgi

Politika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ziyaretlerini sürdüren AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Ulupınar'a "12 gün sonra sana başkanım diyeceğiz" diyerek desteklerini belirtti.

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adeta vites yükseltti. İlçe merkezinde ve mahallelerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Ulupınar, projelerini tanıtarak ilçenin kalkınması için elbirliğiyle mücadele vereceklerini ifade etti.

Ziyaret ettiği her mahallede adeta vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Ulupınar, ilçe merkezinde karşılaştığı vatandaşların da büyük ilgisin gördü. Karşılaştığı vatandaşlar "Bu seçimde oyumuz sana", "12 gün sonra sana başkanım diyeceğiz", "Hizmetler kaldığı yerden devam etmeli", "Hep senin yanındayım, seni bırakır mıyım", "Hep desteğimiz seninle", "İnşallah sen kazanırsın", "Allah'ın izniyle bu seçimi alacağız", "Gönlümüz seninle", "Her zaman dualarımız seninle" dediler. - ZONGULDAK