AK Parti Devrek Belediye Başkanı Adayı Özcan Ulupınar Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Politika

AK Parti Devrek Belediye Başkanı Adayı Özcan Ulupınar, Marazlar mevkiindeki Uğur Mumcu Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluştu. Buluşma sonrasında Ulupınar vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.

Ulupınar; "Kıymetli mahalle sakinleri, çığ gibi büyüyoruz, çünkü Devrek hizmete susamış. 2002'den bu yana bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizdeki sevgi ve heyecan böyle olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artarak devam edecektir. Bundan sonra da inşallah beraber güzel işler başaracağız" dedi.

Ulupınar sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut başkan ne şehri imar edebilmiş ne de gönüllere girebilmiş. Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. Tıpkı 2004'teki gibi problemli bir belediye devralıyoruz. Sayın başkan 160 milyonluk bu ilçeye ne kazandırdın bana cevap ver. Değerli kardeşlerim seyir terası kapalı, çökme riski var. 13 vaatte bulundu, 11 tanesini gerçekleştirmemiş. Çok güzel projelerle geliyoruz; 3 etap TOKİ yapacağız. Hamam yapacağız, otopark sorunumuz var, otopark yapacağız. Şehrin altyapısını yenileyeceğiz. Şehrin trafik sorununu çözeceğiz. Özellikle kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açacağız. Bölgemizin suyunu değerlendirip şişeleme tesisi kuracağız ve böylelikle istihdam imkanı oluşturacağız. Devrek Belediyesi öncülüğünde, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre mirası bırakmak adına büyük öneme sahip geri dönüşüm kültürünün kent genelinde yaygınlaşması amacıyla "Geri Dönüşüm Seferberliği" projesi başlatıyoruz ve geri dönüşüm tesisi kuruyoruz. Devrek'i önce temizleyeceğiz, sonra düzenleyeceğiz sonra da güzelleştireceğiz. Memlekete borcumuz var, bu borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK