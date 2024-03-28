AK Parti Devrek Belediye Başkanı Adayı Özcan Ulupınar, Marazlar mevkiindeki Uğur Mumcu Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluştu. Buluşma sonrasında Ulupınar vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.
Ulupınar; "Kıymetli mahalle sakinleri, çığ gibi büyüyoruz, çünkü Devrek hizmete susamış. 2002'den bu yana bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizdeki sevgi ve heyecan böyle olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artarak devam edecektir. Bundan sonra da inşallah beraber güzel işler başaracağız" dedi.
Ulupınar sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut başkan ne şehri imar edebilmiş ne de gönüllere girebilmiş. Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. Tıpkı 2004'teki gibi problemli bir belediye devralıyoruz. Sayın başkan 160 milyonluk bu ilçeye ne kazandırdın bana cevap ver. Değerli kardeşlerim seyir terası kapalı, çökme riski var. 13 vaatte bulundu, 11 tanesini gerçekleştirmemiş. Çok güzel projelerle geliyoruz; 3 etap TOKİ yapacağız. Hamam yapacağız, otopark sorunumuz var, otopark yapacağız. Şehrin altyapısını yenileyeceğiz. Şehrin trafik sorununu çözeceğiz. Özellikle kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açacağız. Bölgemizin suyunu değerlendirip şişeleme tesisi kuracağız ve böylelikle istihdam imkanı oluşturacağız. Devrek Belediyesi öncülüğünde, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre mirası bırakmak adına büyük öneme sahip geri dönüşüm kültürünün kent genelinde yaygınlaşması amacıyla "Geri Dönüşüm Seferberliği" projesi başlatıyoruz ve geri dönüşüm tesisi kuruyoruz. Devrek'i önce temizleyeceğiz, sonra düzenleyeceğiz sonra da güzelleştireceğiz. Memlekete borcumuz var, bu borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Politika › AK Parti Devrek Belediye Başkanı Adayı Özcan Ulupınar Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'ni ziyaret ederek AKUT gönüllüleri ile bir araya geldi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamladı.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluşarak, şehrin 14 mahallesinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Ekicioğlu, eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. İftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin talebini yerine getirerek Çiğli'de Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'ni hizmete sundu.
ANKA HABER AJANSI 28 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol bulunurken, ayrı bir iş yerinde ise 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, kompresör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tır sürücüsü gözaltına alınırken, iş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
AK Parti Devrek'te geçmişten bugüne teşkilatta görev alan partililerle iftarda buluştu. İftar programına, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile partililer katıldı. İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Ak Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar katılımdan ötürü bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddialarına yanıt verdi. Alp, çalışanlara seslenerek gönül kırmaya değil, hizmet etmeye geldiğini belirtti. Ayrıca, mevcut yönetimin çalışanları korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettiği iddialarını da reddetti. Alp, belediye çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarının olduğunu da söyledi.
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