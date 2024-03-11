AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'dan iddialı açıklamalar - Son Dakika
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Politika

AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'dan iddialı açıklamalar

AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar\'dan iddialı açıklamalar

AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Devrek'te yapacakları projeleri sizi aldatmak için değil, birlikte yapacaklarını söyledi. Ulupınar, seçimi alacaklarını ve Devrek'te sandıkların patlayacağını belirtti.

11.03.2024 17:16  Güncelleme: 17:21
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AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "Bu projeleri sizi aldatmak için yapmadık, birlikte yapacağız Allah izin verirse ve bu seçimi alacağız, hem de farklı alacağız. Devrek'te sandıklar patlayacak" dedi.

Proje tanıtım lansmanında konuşan Ulupınar, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devrek Belediyesi'nin mevcut yönetimine tepkiler olduğunu söyleyen Ulupınar, "Maalesef Devrek'i rezil etti. Bundan bizde rahatsızız. Bu sorumluluk hepimizin. Halk tabiriyle 'Bunu senden başkası yıkamaz' dediler. Bu kendi kendini yıktı, yerle yeksan etti. Buradaki hangi aday adayı arkadaşımız çıksa onu yıkardı. Çaydeğirmeni beldesinde bir ablam geldi. Bana yönelip, 'Seni görünce ağlamak istiyorum, iyi ki aday oldun' dedi. İnsanlara hep söylüyorum, sizde şu sevgi, heyecan olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artar. Çünkü diyoruz ki, niyet hayır akıbet hayır. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yaradılışın en şereflisi insana hizmet ibadetidir. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak, onlara merhem olmak istiyoruz, Devrek kazanacak diyoruz. Bizden de beklenen bu. Bu projeleri sizi aldatmak için yapmadık, birlikte yapacağız Allah izin verirse ve bu seçimi alacağız, hem de farklı alacağız. Devrek'te sandıklar patlayacak. Devrek'te yolsuzluktan başka bir şey konuşulmuyor. 40 Milyonluk borç, 160 milyon nasıl oldu. Bunun karşılığında Devrek'e bir şey yaptı desek, o da yok. Gönüllere de girememiş" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'dan iddialı açıklamalar - Son Dakika

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