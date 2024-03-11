AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "Bu projeleri sizi aldatmak için yapmadık, birlikte yapacağız Allah izin verirse ve bu seçimi alacağız, hem de farklı alacağız. Devrek'te sandıklar patlayacak" dedi.
Proje tanıtım lansmanında konuşan Ulupınar, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devrek Belediyesi'nin mevcut yönetimine tepkiler olduğunu söyleyen Ulupınar, "Maalesef Devrek'i rezil etti. Bundan bizde rahatsızız. Bu sorumluluk hepimizin. Halk tabiriyle 'Bunu senden başkası yıkamaz' dediler. Bu kendi kendini yıktı, yerle yeksan etti. Buradaki hangi aday adayı arkadaşımız çıksa onu yıkardı. Çaydeğirmeni beldesinde bir ablam geldi. Bana yönelip, 'Seni görünce ağlamak istiyorum, iyi ki aday oldun' dedi. İnsanlara hep söylüyorum, sizde şu sevgi, heyecan olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artar. Çünkü diyoruz ki, niyet hayır akıbet hayır. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yaradılışın en şereflisi insana hizmet ibadetidir. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak, onlara merhem olmak istiyoruz, Devrek kazanacak diyoruz. Bizden de beklenen bu. Bu projeleri sizi aldatmak için yapmadık, birlikte yapacağız Allah izin verirse ve bu seçimi alacağız, hem de farklı alacağız. Devrek'te sandıklar patlayacak. Devrek'te yolsuzluktan başka bir şey konuşulmuyor. 40 Milyonluk borç, 160 milyon nasıl oldu. Bunun karşılığında Devrek'e bir şey yaptı desek, o da yok. Gönüllere de girememiş" dedi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Politika › AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'dan iddialı açıklamalar - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde parti teşkilatıyla buluşarak Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler için destek istedi. Güler, ilçe pazarında esnaflarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Esnafların adliye binasının tekrar açılması talebine ise ihtiyaç ve verimlilik açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
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