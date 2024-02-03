AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: AK Parti hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket ediyor

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "AK Parti kurulduğu günden beri hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket edilmiştir." dedi.
Sarıkaya, partisinin Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği Dış İlişkiler Karadeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin dış politikasını özellikle uluslararası kuruluşlara ve kurumlara entegre ettiğini söyledi.
Partilerinin, tarihsel sorunlar ile Türk tarihini hedef alan mesnetsiz iddialara, adalet, barış ve demokrasi merkezli çözüm üretmek için haritalar şekillendirdiğini vurgulayan Sırakaya, "AK Parti, kendi bölgesinden başlamak üzere dünyadaki tüm ülkelerle 360 derecelik bir açı çerçevesi içerisinde ikili ölçüler geliştirebilmek için adım atmış ve atmaya devam eden bir siyasi harekettir. AK Parti kurulduğu günden beri hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket edilmiştir. Düzen kurucu politikalarımızın bir gereği olarak bugün hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha adil daha barışçıl daha müreffeh ve daha demokratik bir dünya düzeni oluşturmak, AK Parti'nin temel unsurudur." ifadesini kullandı.
Sırakaya, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde 16 büyük imparatorluk kurduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"16 büyük imparatorluk kurmuş olan bir milletin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fertleri olarak bizlerdeki demokrasi tecrübesi, diğer dünyadaki hiçbir ülkede ve millette olmadığı kadar geniş ve engindir. Bu bilge birikiminin AK Parti iktidarıyla tekrar devlet aklının bir parçası haline gelmesiyle Balkanlar'dan Filistin'e, Myanmar'dan Arakan'a, Somali'den Suriye'ye Ahıska Türkleri'nden Uygur Türkleri'ne kadar soydaşına ve yurttaşına sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. İslam ve yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla bugün özellikle Avrupa'da yükselen ırkçı anlayışla mücadele eden ülke yine Türkiye'dir. FETÖ'den PKK'ya YPG'den DAEŞ'e kadar her türlü terör örgütü ile mücadele eden, onlarla gerekirse Suriye'de olduğu gibi göğüs göğse çarpışacak kadar noktada hareket eden tek ülke yine Türkiye'dir. "
"Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yapıyoruz"
Sırakaya, AK Parti'nin sürekli kendisini yenileyen bir parti olduğunu dile getirerek, "Kimlik siyaseti değil, birlik siyasetini önemsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yapıyoruz. Milletimize büyük bir sevgi, aşk ve muhabbet ile yaklaşıyoruz. AK Parti yenilendikçe kendisini güçlendiren bir dava harekettir." diye konuştu.
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