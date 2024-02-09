AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ve Ekibi Sorunların Çözümü İçin Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve ekibi, sorunların çözümü için gece gündüz saha çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel seçim startı verilmeden çok önce kamuoyu çalışması yaparak bölgenin hassasiyetlerini tespit eden Ocak, seçimlere start verilmesi ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Ocak ve ekibi, gündüzleri gerçekleştirilen bilgilendirme, ziyaret ve siyasi çalışmaların ardından ağırlıklı olarak vatandaş görüşmeleri ile birlikte geceleri de saat 03.00'e kadar mesai yapan emekçiler ve şoförlerle de bir araya gelmeye devam ediyor.

Kentte belirli bölgelerde getirilen hız sınırlamaları ve kesilen trafik cezalarını gündeme getiren ticari araç sürücüleri, durak olarak değerlendirebilecekleri cep durakların azlığını deklere etti. Sorunları dinleyen Ocak, bazı bölgelere cep durakların açılmasını sağlayarak kalan cezai ve diğer konuları ise ilgili kurumlarla birlikte masaya yatırdı.

Sorunlarını dinlemek kadar hızlı bir şekilde çözüm üretmenin de önemli olduğunun altını çizen Ocak, konuşarak değil, icraatla vatandaşa ulaşmanın mümkün olacağını kaydetti. - DİYARBAKIR