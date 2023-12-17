AK Parti Domaniç İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Anılcan Açıkgöz'ün AK Parti Domaniç İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ayrılmasının ardından göreve Mehmet Boz getirilmişti.

AK Parti Domaniç İlçe Başkanlığındaki devir teslim töreni İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir başkanlığında gerçekleşti. İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir törende, göstermiş oldukları üstün gayret ve emeklerinden dolayı Anılcan Açıkgöz ve yönetimine teşekkür ederken, görevi devralan Mehmet Boz'a başarılar diledi. - KÜTAHYA