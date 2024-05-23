AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ'a 7 millet bahçesi kazandırdık - Son Dakika
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Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ'a 7 millet bahçesi kazandırdık

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ\'a 7 millet bahçesi kazandırdık

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'a 30 bin metrekareden fazla alanı kapsayan 7 millet bahçesi kazandırdıklarını söyledi. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim bölgesinde yaptıkları hizmetleri anlattı. Elazığ'ın eğitim, sağlık, sosyal ve çevre alanlarında yapılan yatırımları vurgulayan Açıkkapı, halkın huzur içinde vakit geçirebileceği mekanlar oluşturduklarını belirtti.

23.05.2024 19:33
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'a 30 bin metrekareden fazla alanı kapsayan 7 millet bahçesi kazandırdıklarını söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim bölgesinde yaptıkları hizmetleri anlattı.

AK Parti iktidarları döneminde Elazığ'ın eğitim alanında Türkiye'nin parlayan bir yıldızı haline geldiğini vurgulayan Açıkkapı, "Fırat Üniversitesi bünyesindeki 17 fakülte ve 4 enstitüsü ile ülkemiz ve dünyada önemli bir yer edindi. Şehrimizdeki yüksek kapasiteli öğrenci yurtları sayesinde, Elazığ'ı tercih eden öğrencilerimize modern ve konforlu yaşam alanları sunuyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Açıkkapı, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve diğer 9 hastane aracılığıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirtti.

Sosyal alanda yaptıkları hizmetlere dikkati çeken Açıkkapı, "Elazığ'da 4 milyar 384 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Millet bahçeleri ile yeşil alanları artırarak doğaya nefes aldırdık. Elazığ'ımıza 30 bin metrekareden fazla alanı kapsayan yedi millet bahçesi kazandırdık. Bu alanlar, halkımızın huzur içinde vakit geçirebileceği mekanlar haline geldi." dedi.

Enerjide ve çevrede örnek şehir olduklarını dile getiren Açıkkapı, içme suyu arıtma tesisini hizmete açtıklarını, sıfır atık hedefiyle geri dönüşüme önem verdiklerini belirtti.

Açıkkapı, AK Parti iktidarlarında Elazığ'a 12 halk kütüphanesi inşa ettiklerini, gençleri spora teşvik etmek için yatırımlara önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ'a 7 millet bahçesi kazandırdık - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ'a 7 millet bahçesi kazandırdık - Son Dakika
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