AK Parti Erzincan eski İl Başkanı kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

AK Parti Erzincan eski İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bugün aniden rahatsızlanan Şireci, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Şireci'ye anjiyo yapıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Şireci'nin tedavisi sürüyor. - ERZİNCAN
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Kütahya Valisi Musa Işın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Işın, zaferin Türk milletinin en büyük varoluş mücadelesi olduğunu vurgulayarak, şehitlere ve gazilere olan minnet duygusunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ya gelişi sırasında miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi. Otobüsü durduran Erdoğan, çocukları selamladı ve hediyelerini dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Geçit, Yeşilyurt için gece gündüz çalışacağını ve bölgenin problemlerini çözeceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da düzenlenen 'SİBERGÖZ-27' operasyonuyla yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Operasyon sonucunda 268 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı.
İstanbul'da bulunan Rus vatandaşları, Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimi için oy kullandı. Seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma sırasında bir kadın, pasaportunu yakarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti ve polis tarafından gözaltına alındı. Başka bir seçmen ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sonucunda, Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında yer alan bir kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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