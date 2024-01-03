AK Parti Erzurum İl Başkanlığı \'Birlik ve Beraberlik\' toplantısı düzenledi

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nca 'Birlik ve Beraberlik' toplantısı düzenledi.

Toplantıya Erzurum Milletvekilleri önceki dönem İçişleri Bakanı Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Polat, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Ali Yılmaz, AK Parti Erzurum İlçe Başkanları, Kadın Kolları İl Başkanı, Gençlik Kolları İl Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Aday Adayları katıldılar.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adaylarının katılımı ile düzenlenen birlik ve beraberlik toplantısında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu 'Erzurum birliğin ve dirliğin şehridir. AK Parti'nin; vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin partisi olduğunu belirterek bu şiarla Erzurum'daki tüm aday adaylarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Erzurum için ortak paydada buluşmak birlik ve beraberliğimiz ile kaimdir. AK Parti milleti ile gönülden bağlıdır. Erzurum'un büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece-gündüz çalışıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle, teşkilatlarımızın ve sizin desteğinizle, durmak yok, yola devam, diyerek mücadeleyi sürdürüyoruz. Erzurum özelinde yapılan İttifak bizim için özeldir ve önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda ve bu ufukta ittifak çalışmalarımız en iyi şekilde devam edecektir.

Burada birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Hakk'ın ve halkın rızasını kazanacak işler yapmaya devam ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle hiç kimse AK Parti'nin bileğini bükemez. AK Parti Milletin Bağrından Çıkmış, Gücünü Milletten Alan Bir Partidir. Adaylık nasip işidir. Yüce Allah kime nasip etmişse o işbaşına gelecektir. Burada görüyorum ki AK Parti sevdalıları sizler buna inanmış ve aziz davamıza her ne koşulda olursa olsun sahip çıkacaksınız. Sizinle yol yürümekten onur duyuyorum' diye konuştu. - ERZURUM