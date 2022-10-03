AK Parti'li Aydemir: "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, herkesin hakkını koruyacağını belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"nin yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanacağını söyledi.

Sosyal medyada yalan, iftiraya dönük paylaşımların yapıldığını dile getiren Aydemir, sosyal medyanın yasal statüye kavuşması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, gazetecilerin, milletin sesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazeteci olmayan, yalnızca toplumu karıştırmak için o etiketi alıp toplumun önüne çıkanlar da var. Bunlara dönük çalışma yapılması lazım. Gazetecilik mesleği yasal olarak tarif edilmeli. Bu kimliğin kimler tarafından kullanılacağı yasal olarak güvenceye alınmalı. Terörist, gazeteci kimliğini kullanıyor.

Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak. Bunun şu partilisi, bu partilisi yok. Meclis'te görüşülecek, ilaveler yapılabilir, daha özel hale de gelebilir. 'WhatsApp mesajları zapturapt altına alınacak' açıklamasını yapanlar sırf bu yasaya leke çalabilmek için yapıyor. Böyle bir şey yok."