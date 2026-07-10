AK Parti Erzurum'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı - Son Dakika
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AK Parti Erzurum'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı

AK Parti Erzurum\'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı
10.07.2026 14:20  Güncelleme: 14:22
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AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nca düzenlenen istişare toplantısında kentteki yatırımlar, projeler ve sorunlar ele alındı. Milletvekilleri, belediye başkanı ve teşkilat üyeleri katıldı; vatandaş ziyaretleri, uçak bilet fiyatları, tünel çalışmaları, sağlık ve eğitim yatırımları gibi konular konuşuldu.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen istişare toplantısında kentte yürütülen yatırımlar, devam eden projeler ve Erzurum'un öncelikli sorunları ele alındı.

Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, il başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, teşkilat çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Vatandaşla sürekli iç içe olduklarını belirten Küçükoğlu, "Koltukta oturmuyoruz, vatandaşın içerisindeyiz" dedi.

Teşkilat olarak 36 bin üyeyle birebir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçükoğlu, yaklaşık 120 bin seçmene ulaştıklarını söyledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ilettiklerini belirten Küçükoğlu, vatandaşların talep ve beklentilerinin de Cumhurbaşkanı'na aktarıldığını kaydetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında belediyenin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle yetinmediklerini vurgulayan Sekmen, şehrin ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana Erzurum'u daha modern bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sekmen, yapılan hizmetleri görmezden gelen eleştirilerin siyasi amaç taşıdığını savundu.

"Projeyi yapan da biziz, hizmeti getiren de biziz" diyen Sekmen, tespit edilen sorunların çözümü için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti. Yeşil alanlardan park ve bahçelere, içme suyu ve altyapı yatırımlarından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine kadar birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanında yapımı tamamlanan 400 kişi kapasiteli kreş ve sosyal tesisin yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacağını açıkladı. Tesisten 2-4 ve 4-6 yaş grubundaki çocukların yararlanabileceğini belirten Sekmen, çalışan aileler için de yarım gün kullanım imkanı sunulacağını ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise kentte özellikle eğitim ve spor yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyledi. Hiçbir çocuğun sokakta kalmaması için sporun her branşında imkan oluşturduklarını belirten Öz, eğitim alanındaki eksikliklerin de tek tek giderildiğini ifade etti.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Öz, "Savaşın ortasındayız. Bunun getirdiği ekonomik sıkıntılar var. Ama biz hiçbir şeyi bahane etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise kamuoyunun gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçak bilet fiyatlarının yüksek olmasının temel nedeninin Erzurum Havalimanı'nda devam eden altyapı çalışmaları olduğunu belirten Altınok, pistlerde yürütülen çalışmalar nedeniyle kapasitenin geçici olarak düştüğünü söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile şirket genel müdürleriyle görüştüğünü ifade eden Altınok, Erzurum'a uçuş sayısının artırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Yeni seferler eklendi. Havalimanındaki çalışmaların eylül ayında tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda yaşanan sıkıntılar önemli ölçüde giderilecek" dedi.

Bedelli askerlik uygulamasının Erzurum'da başlamasının şehir ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Altınok, komando tugayına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü söyledi.

Kentte devam eden ulaşım projelerine de değinen Altınok, Kırık Tüneli açılma aşamasında, Dallıkavak tünelinde ise müteahhit değişikliği yapıldığını, zeminden kaynaklanan sorunların giderilmesinin ardından çalışmaların hız kazanacağını belirtti. Kop Tüneli çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini ifade etti.

İlçelerde altyapı ve sağlık yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Altınok, bazı ilçelerde sağlık merkezi inşaatlarının devam ettiğini, Horasan'ın içme suyu sorununun kısa süre içerisinde çözüleceğini ve yeni hükümet konaklarının yapımının sürdüğünü söyledi. TOKİ ve kentsel dönüşüm projelerinin de yakından takip edildiğini dile getirdi.

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında zaman zaman gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapıldığını savunan Altınok, "Milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızla ayrım gözetmeden Erzurum için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınok ayrıca, ikinci Organize Sanayi Bölgesi ile hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesinde çalışmaların son aşamaya geldiğini, Erzurum'a kazandırılacak yeni stat için ihale sürecinin kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Sivas-İmranlı etabının ihale edildiğini belirten Altınok, hattın ilerleyen süreçte Erzurum'a kadar ulaştırılacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzurum'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı - Son Dakika

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