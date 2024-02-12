AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Yenidoğan Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yenidoğan Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi.
Hatipoğlu, Yenidoğan Mahalle muhtarı Sabit Körpe ile buluştu. Muhtar Körpe'den mahallede çözümü istenen sorunlar hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinlerinin ilgisiyle karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ünitesi'ni ziyaret eden Hatipoğlu, kurum müdürü Musa Ünal ile çalışma sınıflarında incelemelerde bulundu.
Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alıp, bakımevi personeliyle sohbet eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Yaptığınız iş gerçekten çok büyük saygı hak ediyor. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için önce devletimize, ardından bu kutsal mesleği seçerek, özveriyle çalıştığınız için de sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok takdir edilesi bir hizmet binası yapılmış. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu tür hizmet binalarının sayısını arttıracağız. Her mahallede kreş, gündüz bakım evi ve kadın sığınma evleri yapılması gerekiyor. Biz, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Çalışan annelerimizin, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Burada engelli kardeşlerimizin sosyal hayata adapte olması konusunda çok hassas çalışmalar yapıldığını gördüm. Bu sebeple hepinizle gurur duyduğumu söylemek istiyorum."
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