AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Serhat Özkarslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Dernek Başkanı Hacı Yıldız ve üyelerle bir araya gelen Hatipoğlu, dernek tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra Hatipoğlu, Emirdağlılar Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katıldı.
Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in hak ettiği hizmeti alamadığını, gelecek dönemde AK Parti belediyeciliğiyle bu durumun değişeceğini söyledi.
Eskişehir'de vatandaş ayrımcılığının sona ereceğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Eskişehir'de belediyecilik anlayışı insanları ayrıştırıyor. Özellikle Eskişehir'in bazı kesimlerinde hizmete dair tek bir yatırım bulunmuyor. Burada adeta, 'Bana oy veren merkezdeki 1-2 mahalleye hizmet ederim, bana oy vermeyene hizmet vermem' diyorlar. Bir de her yerde 'Eskişehir, Avrupa şehri' diyorlar. Allah aşkına, Esentepe, Gündoğdu, Yeşiltepe, Fevzi Çakmak, 71 Evler, Yeşiltepe ve Huzur gibi daha birçok mahalle hiç Avrupa şehrine benziyor mu? Bunun yanı sıra imar bekleyen birçok mahalle varken gidip tarım arazilerini imara açıyorlar. Göreve geldiğimizde bir karış tarım arazisini imara açmayacağız, kentimize ihanet etmeyeceğiz. İlk iş, 'onlar oy vermedi' diye hizmetsiz bırakılan mahallelere hak ettikleri hizmeti götürmek olacak. Eskişehir artık seçim için gün sayıyor. Son dönemlerde iyice öne çıkan, vatandaşlarımıza adaletsiz davranan bir belediye inşallah 31 Mart'tan sonra başkanını değiştirecek, yeni anlayışla, adaletli şekilde tüm mahallelere eşit şekilde hizmet götüren bir başkanla tanışacak."
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