AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Sarıcakaya'da Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Sarıcakaya'da Vatandaşları Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Sarıcakaya\'da Vatandaşları Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve AK Parti Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez'le Sarıcakaya ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. Hatipoğlu, ziyaretler sırasında AK Parti belediyeciliğinde hizmetlerin ve devamlılığının önemine vurgu yaparak, Sarıcakaya'ya yapılacak olan yeni sağlık alanları ve TOKİ projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Eskişehir'deki su sorununa da değinen Hatipoğlu, musluklardan çamur aktığını ve bu sorunu çözmek için gerekli yatırımların yapılacağını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır'ı ziyaret edip, AK Parti Sarıcakaya Seçim İrtibat Bürosu açılışına ve Sarıcakaya Muhtarlar Buluşması etkinliğine katıldı.

01.03.2024 17:38  Güncelleme: 17:42
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve AK Parti Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez'le Sarıcakaya ilçesinde vatandaşları ziyaret etti.

İlçe esnafını ziyaret eden Nebi Hatipoğlu, pazar alanındaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra vatandaşların ilgiyle katılım gösterdiği miting alanına gelen Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinde kişilerin değil hizmetlerin ve devamlılığının önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin ve hükümetin hizmetlerine Sarıcakaya'da da devam edeceğini belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"TOKİ bitme aşamasına geldi. Ayrıca, şu anda yeni sağlık alanlarının temeli atılıyor. Güzel ilçemize bir TOKİ lazımsa, bir TOKİ daha da yapacağız. Bir sağlık merkezi lazımsa, bir sağlık merkezi daha yapacağız. Sarıcakaya'ya ne lazımsa inşallah yapacağız. Dün Mihalgazi'deydik, bugün Sarıcakaya'dayız. Mihalgazi ve Sarıcakaya'da bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Çok kıymetli arkadaşlar bugün 25 yıldır belediyeyi idare eden yönetim, Sarıcakaya ve Mihalgazi'mize bir arıtma tesisini hala yapamadı. Eskiden Sakarya Nehri'nde 20-25 çeşit balık vardı. Şimdi bu balıklar var mı? Niye yok diye soruyor musunuz? Orada toplam 10 bin kişinin evsel atıkları, pislikleri Sakarya Nehri'ni kirletiyor. Defalarca söyledik, bu çevre felaketi Eskişehir'in sonu olacak. Bu durum, Eskişehir'de de çok büyük problem. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın suları kirletildi. Bu suya yıllardır arıtma dahi yapılmadı."

"Musluklardan çamur aktı"

Hatipoğlu, Eskişehir'deki bazı mahallelerde musluklardan çamur aktığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bakın dün yine musluklardan çamur aktı. ESKİ hemen bir açıklama yaptı. Neymiş? 'Bizim arızamız var, ondan.' Biz bu su problemini ortaya çıkardıktan sonra siz vatandaşa mesaj atmadınız mı 'Su içiliyor' diye. Vatandaşın sağlığıyla oynamayın. Yapacağımız yatırımlarla Eskişehir'in her yerinde musluğu açtığınızda içebilecek çay ve yemek yapılabilecek bir suyu sizlere ulaştıracağız. Şimdi, vatandaş musluğu açtığı zaman çamur akıyor çamur. Pis kokuyor. Bu suyu nasıl içireceksin hemşehrilerine? Bu su Eskişehir'e yakışır mı? Yakışmaz. Burada da inşallah bu çevre felaketine son vereceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için çevre felaketine son vereceğiz. Son sistem arıtma sistemlerini yapacağız. Bundan sonra Sakarya Nehri'ne Sarıcakaya'ya bu ihaneti yapmayacağız. Bunlar, 'Çevreciyiz, halkçıyız, vatandaşın ve çiftçinin yanındayız' diyorlar. Sakarya Nehri'ni kirleten belediye mi olur? Çiftçinin dostu böyle mi olur? Bunların hepsi yalan."

Daha sonra Hatipoğlu, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır'ı ziyaret edip, AK Parti Sarıcakaya Seçim İrtibat Bürosu açılışına, Sarıcakaya Muhtarlar Buluşması etkinliğine katıldı.

Hatipoğlu, kent merkezinde ve ilçelerdeki en uzak mahallelere kadar vatandaşların sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Bu sıkıntıların çözümü için gerekli projelerimizi hazırladık. İnşallah 5 Mart'ta kentimizin kalkınması için hazırlanan projelerimizi sizlerle paylaşacağız. AK Parti belediyeciliğinde hizmetsiz kalan tek bir mahalle bile kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Nebi Hatipoğlu, 7 Şubat'ta yapımına başlanan Sarıcakaya Entegre Sağlık Merkezi'nin temel inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Sarıcakaya'da Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Sarıcakaya'da Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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