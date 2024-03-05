AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Dernek ve Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren bazı derneklere ziyarette bulundu, il merkezine uzak mahallerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mihalıççıklılar Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ziyaretinde, Dernek Başkanı Cemalettin Ürgüp ve üyelerle görüşen Hatipoğlu, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, hazırlanan projeler ile sorunların çözüme kavuşacağını belirtti.
Hatipoğlu daha sonra Eskişehir Yurttan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (ESYURTDER) ziyaret etti.
Dernek Başkanı Adnan Özbaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan Hatipoğlu, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin yerel yönetimlere olan beklentilerini dinledi.
"Vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız"
Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören ve Gündüzler mahallelerine de ziyarette bulundu.
Kızılcaören Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluşan Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Meşale, alkış ve tezahüratlar eşliğinde yapılan karşılama töreninde dua edildi, kurban kesildi.
Hemşehrilerine seslenen Hatipoğlu, yaptığı konuşmada gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "İnşallah 31 Mart'ta göreve geldiğimizde kent merkezinde bir, iki mahalleye gösterilen hizmetleri buradaki mahallelerimize de getireceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen isteklerin hepsini dinleyip gerekli çalışmaları yapmak için çalışacağız. Köyden mahalleye dönen yerlerde yol problemi var. Ayrıca köy ve ilçelerden yeteri kadar otobüs gitmediği için ulaşımda da sorunlar var. Tüm bu sorunları çözerek, vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız." dedi.
"Belediyenin sorumluluktan kaçması gibi bir şey düşünülemez"
Gündüzler Mahallesi'ni de ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşlara hizmet etmek için hazırlanan projelerinden bahsetti.
Hatipoğlu, ilçe ve mahallelerdeki vaatlerinin bir kısmını açıkladı. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çok kıymetli Gündüzlerli hemşehrilerimiz, yaklaşık 1800 kişilik bir nüfusunuz var. Onun için ihtiyaçlarınız diğer mahallelere göre biraz daha fazla. Gündüzler'in de altyapı problemi var. Ben buradan söz veriyorum, kentimizde altyapı, yol çalışmaları ve diğer problemleriniz için var gücümüzle çalışacağız. Muhtarlarımızla görüştüğümde, Büyükşehir Belediyesinin 'Para yok' diyerek, sorumluluktan kaçtığını söylüyorlar. Belediyenin sorumluluktan kaçması gibi bir şey düşünülemez. Belediyenin görevi vatandaşa hizmet etmek ve bu hizmet için gerekli kaynağı sağlamaktır. İnşallah 31 Mart'tan sonra böyle bir sorunumuz kalmayacak. Ayrıca biz bazı köylerimize, Gündüzler gibi büyük köylerimizde gençlerimizin köyde sosyalleşebilmeleri için genç kardeşlerimizin, kadın kardeşlerimizin köyde çeşitli faaliyetler yapabilmesi için sosyal binalar yapacağız. Bu tesislerde düğün salonu ve taziye evi dahil spor alanı ve kapalı pazar alanı olacak. Mevcut belediye vatandaşlarını önemsemiyor ama AK Parti belediyeciliğinde vatandaşın böyle basit sorunları kalmayacak."
Ayrıca Hatipoğlu, Eskişehir Barosu'nu ziyaretinde Baro Başkanı Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Avukatların yerel yönetimler hakkında fikir ve önerilerini dinleyen Hatipoğlu, projelerini anlattı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Dernek ve Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttükleri çalışmalar kapsamında, toplu silah ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahsı Siirt'in Aktaş köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklandı.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Özdemir Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, Meltem ve Yıldız mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta da taraftarlarla buluştu.
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Germencik ilçesinde vatan toprağının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Kömürcüoğlu, ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek teşekkürlerini iletti ve devletin desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Memur-Sen Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İBB'den çıkarılan memurların görevlerine geri alınacağını ve kimseyi haksız yere işinden etmeyeceklerini söyledi. Kurum ayrıca, memur çocukları için kreşler yapacaklarını, memurlara yönelik toplu ulaşımda iyileştirmeleri hayata geçireceklerini ve memurların ev sahibi olmaları için sosyal konut projeleri yapacaklarını belirtti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracını taşıyan çekici Amasya'da kaza yaptı. Aracın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü yaralanmadan kurtuldu ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Kartaltepe, Yenimahalle ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret ederek seçmenlere projelerini anlattı. Çetinkaya, şehrin tüm dinamikleriyle çalışarak Karabük'ün sorunlarını ele alacaklarını ve 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle yeni bir gün doğacağını belirtti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 55 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu, kaçak sigara ve çalıntı motosikletler de bulundu. 46 şüpheli tutuklandı ve 347 zanlı yakalandı.
Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Mart ayı son toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?