AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e cevap verdi

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında söylediklerine, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Burada yaptığı konuşmada AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Nebi Hatipoğlu'nu hedef alan Özgür Özel'e Hatipoğlu yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin emanetçi Genel Başkanının Eskişehir'de yaptığı konuşmayı ve şahsıma dair sözlerini kızarak değil, gülerek izledim. Zira bu zatın konuşmasında mantıksal bir tutarlılık aramak çok zor. Kendi Genel Başkanına kurduğu kumpas sonucu koltuğa oturan bu zat, hiçbir siyasi ilkesinin olmadığını her fırsatta gösteriyor. Sayın Özel'in tutarlı olduğu tek konu ilkesizliği. Koltuğunu korumak ve ağababalarına şirin gözükmek için kendisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Daha dün Afyonkarahisar'da kendi adayının elinden mikrofonu kapıp hanımefendinin sözlerini düzeltmeye çalışan Özel'in kimseye siyasi ahlak dersi verecek bir hali bulunmuyor. Önce hem 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hem de şimdi kimlerle ve hangi şartlarda ittifak yaptıklarını açıklasın sonra millete ahlak dersi versin "Özgür Efendi". Özel'in bütün telaşı ve paniği, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra emaneten oturduğu o koltuğu altından çekecek olmaları. Her türlü seviyeden yoksun sözleri, içindeki bu korkunun zihnini tamamen hapis aldığını gösteriyor. Ama ne yaparsa yapsın sonuç belli. Ne diyorlardı hani." - ESKİŞEHİR