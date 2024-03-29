AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve Özkan Alp ile \'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü\' gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle birlikte 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu yerel seçimlere 3 gün kala çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede günün erken saatlerinde Han ilçesine giderek, vatandaşlarla mini bir miting düzenleyen Hatipoğlu, buradaki programının ardından 71 Evler Mahallesi'ne geldi. Eşi Nazlı Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle birlikte 71 Evler Mahallesi'nden Emek Mahallesi'ne kadar vatandaşlarla birlikte yürüyen Hatipoğlu, Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergahı üzerinde esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Hatipoğlu, mahalleliler tarafından coşkuyla karşılandı. Yürüyüşün tamamlanması ardından vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, "71 Evler Mahallesi'nden Emek Mahallesi'ne uzanan bu yürüyüş, 31 Mart'ta kentimizin tamamında yapacağımız zafer turumuzun bir provası oldu. Kentimizi geleceğe taşımak, hemşerilerimize hak ettiği değerleri ulaştırmak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, Eskişehir'i topyekün kalkındıracağımıza söz veriyorum" dedi. - ESKİŞEHİR