AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Han ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha programı kapsamında Han ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Albayrak ve beraberindeki heyet, "AK Parti Seninle Eskişehir" programı kapsamında AK Parti Han İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Albayrak'ın partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği istişare toplantısına, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Han'ın hak ettiği potansiyele ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 111 TOKİ konutu için ilçede atılan temelin hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara yeni yuvalarının anahtarlarını en kısa sürede teslim edeceklerini kaydeden Albayrak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz bir an dahi durmuyor, çalışıyor. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kıymetli bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılması planlanan projelerle birlikte özellikle dış ilçelerimize kazandırılan bu eserler önümüzdeki yıllar için önem arz ediyor. Yazılıkaya Midas Anıtı gibi eşsiz değerlerimizin tanıtımı sadece Han'a değil tüm Eskişehir'imize fayda sağlayacaktır. Tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaşatan Han ilçemizi hep birlikte daha görünür kılacağız. Han için durmak yok, yola devam."

Albayrak ve beraberindekiler daha sonra Yazılıkaya Midas Anıtı'nı ziyaret etti.