AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak\'tan Otopark İstasyonu Açıklaması

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sazova Mahallesi'ndeki otoparkın akaryakıt istasyonuna dönüştürüleceği konusu üzerine açıklama yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Mahallesi mevkiinde bulunan otoparkı akaryakıt istasyonuna dönüştürme kararı aldı. Bu kararla ilgili olarak AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in en büyük sorunlarından birinin otopark sorunu olduğunu belirterek, "Bu rantı kimin için açtınız" dedi.

Otopark önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Albayrak, konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli Eskişehirliler, kıymetli hemşehrilerim bugün Sazova Mahallesi'ndeyiz. Sazova Parkı'nın tam karşısındayız ve Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nun da yanındayız. Geçen hafta Tepebaşı meclisinden bu otopark ile alakalı olarak yapılan açıklamada akaryakıt istasyonuna dönüştüreceği söylendi. Burası önceki dönemlerde yeşil alandı. Burayı revize ederek otoparka çevirmişlerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi vermiş olduğu kararla şu anda burayı artık akaryakıt istasyonuna çevirdi. Biz burada üzülerek şunu söylüyoruz; iş bilmezliklerin artık zirveye çıktığı bir zaman dilimindeyiz. Hem Tepebaşı Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesine bu rantı kim için açtığını özellikle sormak istiyoruz. Şunun altını çizmek gerekirse; yerel seçimlerden 6 aylık bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen, burada ilk önce işçi kıyımı ile başlayan bir süreç vardır. Tepebaşı Belediyesi artık maaşları dahi ödemeyecek hale geldi ve sonrasında artık imar rantıyla alakalı süreçlerin başladığını görüyoruz. Bunun en büyük örneği arkamda görmüş olduğunuz otoparkın artık akaryakıt istasyonu olarak devam etmiş olacağıdır. Ondan dolayı da biz CHP İl Başkanına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına ve Tepebaşı Belediye Başkanına şunu soruyoruz; bu rantı kimin için açtınız? Her zaman çevrecilikten bahsedenler bugün gelsinler, burayı görsünler. Eskişehir'in önemli bir parkının karşısına, bir ortaokulun yanına akaryakıt istasyonu açmak nedir? Bu konuda özellikle Eskişehirli hemşehrilerime bunu şikayet etmek babında burada bir basın açıklaması yapmayı öngördük. Bu soruyu tekrardan soruyoruz; bu rantı kimin için açtınız? Eskişehir'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi otopark iken bugün kalkıp da böyle bir otoparkı neden akaryakıt istasyonu olarak çevirdiniz diye buradan biz belediye başkanlarına, CHP milletvekillerine ve CHP İl Başkanına soruyoruz. Eskişehir halkına buradaki belediye başkanlarını, milletvekillerini şikayet etmek için var olduğumuzu dile getiriyoruz." - ESKİŞEHİR