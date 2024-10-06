AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Otopark İstasyonu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Otopark İstasyonu Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak\'tan Otopark İstasyonu Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sazova Mahallesi'ndeki otoparkın akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesine tepki göstererek, bu kararın rant amaçlı alındığını ve Eskişehir'in otopark sorununa çözüm olmadığını söyledi.

06.10.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sazova Mahallesi'ndeki otoparkın akaryakıt istasyonuna dönüştürüleceği konusu üzerine açıklama yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Mahallesi mevkiinde bulunan otoparkı akaryakıt istasyonuna dönüştürme kararı aldı. Bu kararla ilgili olarak AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in en büyük sorunlarından birinin otopark sorunu olduğunu belirterek, "Bu rantı kimin için açtınız" dedi.

Otopark önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Albayrak, konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli Eskişehirliler, kıymetli hemşehrilerim bugün Sazova Mahallesi'ndeyiz. Sazova Parkı'nın tam karşısındayız ve Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nun da yanındayız. Geçen hafta Tepebaşı meclisinden bu otopark ile alakalı olarak yapılan açıklamada akaryakıt istasyonuna dönüştüreceği söylendi. Burası önceki dönemlerde yeşil alandı. Burayı revize ederek otoparka çevirmişlerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi vermiş olduğu kararla şu anda burayı artık akaryakıt istasyonuna çevirdi. Biz burada üzülerek şunu söylüyoruz; iş bilmezliklerin artık zirveye çıktığı bir zaman dilimindeyiz. Hem Tepebaşı Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesine bu rantı kim için açtığını özellikle sormak istiyoruz. Şunun altını çizmek gerekirse; yerel seçimlerden 6 aylık bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen, burada ilk önce işçi kıyımı ile başlayan bir süreç vardır. Tepebaşı Belediyesi artık maaşları dahi ödemeyecek hale geldi ve sonrasında artık imar rantıyla alakalı süreçlerin başladığını görüyoruz. Bunun en büyük örneği arkamda görmüş olduğunuz otoparkın artık akaryakıt istasyonu olarak devam etmiş olacağıdır. Ondan dolayı da biz CHP İl Başkanına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına ve Tepebaşı Belediye Başkanına şunu soruyoruz; bu rantı kimin için açtınız? Her zaman çevrecilikten bahsedenler bugün gelsinler, burayı görsünler. Eskişehir'in önemli bir parkının karşısına, bir ortaokulun yanına akaryakıt istasyonu açmak nedir? Bu konuda özellikle Eskişehirli hemşehrilerime bunu şikayet etmek babında burada bir basın açıklaması yapmayı öngördük. Bu soruyu tekrardan soruyoruz; bu rantı kimin için açtınız? Eskişehir'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi otopark iken bugün kalkıp da böyle bir otoparkı neden akaryakıt istasyonu olarak çevirdiniz diye buradan biz belediye başkanlarına, CHP milletvekillerine ve CHP İl Başkanına soruyoruz. Eskişehir halkına buradaki belediye başkanlarını, milletvekillerini şikayet etmek için var olduğumuzu dile getiriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Otopark İstasyonu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
18:06 Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11’leri açıklandı Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
12:05 Görüntü İstanbul’dan Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:42 Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 18:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Otopark İstasyonu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement