AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepki: 'Bu Hakareti Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepki: 'Bu Hakareti Kabul Etmiyoruz'

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak\'tan Tepki: \'Bu Hakareti Kabul Etmiyoruz\'
04.07.2025 16:37  Güncelleme: 16:44
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatürü eleştirerek, CHP'li Atilay Dalgıç'ın değerlendirmesinin ifade özgürlüğü değil, halkın değerlerine bir hakaret olduğunu belirtti. Albayrak, Dalgıç'ın istifasını istemekle birlikte inandıkları değerlere sahip çıkacaklarını ifade etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatürü 'İfade özgürlüğü' kapsamında değerlendiren Tepebaşı Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilay Dalgıç için "Bu zatın Tepebaşı Belediyesi'nde görev alıyor olması halkımızın değerlerine hakarettir" diye belirtti.

Basın mensuplarının katıldığı toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Albayrak, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatürle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Malumunuz geçtiğimiz günlerde, sözde bir mizah dergisinde bir grup ahlaksız Peygamber Efendimizi (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı (a.s.) karikatürize ederek, ufak akıllarınca hakaret etmeye çalışmışlar. CHP Genel Başkanı, CHP Eskişehir İl Başkanı ve CHP Tepebaşı İlçe Başkanı zatlar bunu da kalkıp utanmadan ve arlanmadan 'ifade özgürlüğü' olarak kendilerince değerlendirmişler. CHP Genel başkanı bu paçavradaki karikatüre bakınca hayatını kaybetmiş melekler görüyormuş. Yuh olsun size. Yani değerlerimize bu kadar uzaklar. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu hakarete sessiz kalamazsınız" dedi.

"Tepebaşı Belediye Başkanı eğer samimiyse bu belediye meclis üyesinin derhal istifasını almalıdır"

Tepebaşı Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilay Dalgıç'ın Meclis toplantısında karikatürü 'İfade özgürlüğü' kapsamında değerlendirmesi hakkında Başkan Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediye Başkanı (Ahmet Ataç) eğer samimiyse Hz. Peygamberimize hakareti ifade özgürlüğü gören CHP Tepebaşı İlçe Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan bu zatın derhal istifasını almalıdır. Böyle bir ahlaksızlığı kabul etmiyoruz. Bu zatın da Tepebaşı Belediyesi'nde görev alıyor olması halkımızın değerlerine hakarettir. CHP İl Başkanı ise en çok kullanılan isimlerin Muhammed ve Musa olduğunu söyleyerek kendince tepkileri gereksiz görüyormuş. Yahu siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Aklınız başınızda mı? Burada mizah adı altında yapılan hakaret ayan beyan belli. Her fırsatta milletimizin moralini bozmaktan başka bir işe yaramayan CHP'li sanal medya mutsuzları, haddinizi bilin. Milletimizin huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Hiçbir özgürlük, dini değerlerimizi çirkin bir şekilde tasvir ederek mizah konusu yapma hakkını kimseye tanımaz. Hele ki Kainatın Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v) efendimize karşı asla kabul edilemez. Bu çürümüş zihniyet, her fırsatta bu aşağılık nefretini kusmaktan geri durmamaktadır. Karikatür ve mizah adı altında Peygamber Efendimize (s.a.v.) yönelik yapılan ahlaksız saldırıyı en güçlü şekilde tekrar kınıyoruz. Bu çirkinliğin ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur; kutsallarımıza yönelmiş açık bir nefret suçudur. Bu hadsizliğe imza atanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Hep birlikte sağduyuyla, provokasyonlara kapılmadan ama kararlılıkla bu saygısızlığa karşı duracağız. Sessiz kalmayacak, kutsallarımıza sahip çıkacağız" dedi

Albayrak, dünkü işçi yürüyüşüyle ilgili olarak da "Dün, yürüyüş yapan işçi kardeşlerimiz hakkında değerlendirme yapacak olursak taşkınlık olmadığı sürece emekçilerimizin protesto haklarına karşı her daim olduğu gibi saygı duyuyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Tepki: 'Bu Hakareti Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

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