Başkan Çalışkan'dan büyükşehir belediyesine imar planı eleştirisi - Son Dakika
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Başkan Çalışkan'dan büyükşehir belediyesine imar planı eleştirisi

27.04.2022 12:26
Başkan Çalışkan'dan büyükşehir belediyesine imar planı eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, imar planları hakkında yaptığı açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesini hedef alarak, "Oldu bittiye getirilerek revizyon imar planı geçirilmek isteniyor" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, imar planları hakkında yaptığı açıklamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesini hedef alarak, "Oldu bittiye getirilerek revizyon imar planı geçirilmek isteniyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin imar planlarına ilişkin eleştirilerde bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, plansız alanlarla karşı karşıya kalma riskini dile getirdi. Oldu bittiye getirilerek revizyon imar planı geçirilmek istenmesinin yanlış olduğunu belirten Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı yapma anlayışını çözebilmek mümkün değil. Yeşil alanları, park alanlarını, otopark alanlarını kamulaştıramadıkları gerekçesiyle imara açtılar. Bu yanlış yargıdan döndü. İdare Mahkemesi, 'kamulaştırma yükü gerekçesi dikkate alındığında; dava konusu taşınmaz ile ilgili talep edilen değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanmadığı, mekansal ve mekansal olmayan verilerle ihtiyaç belirlenmeden plan değişikliğini nesnel, bilimsel ve teknik gerekçelere ve bir zorunluluğa dayandırmayan işbu dava konusu plan değişikliğinin plan yapma süreçleri ve yönünden mevzuata, kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olmadığı' gerekçeleriyle imar planlarını iptal etti. Bu kez de oldu bittiye getirilerek revizyon imar planı geçirilmek isteniyor. Şehrin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konu kamulaştırma bedeli ödemeyelim, sosyal-kültürel tesis alanına otel yapmışız şu işi de halledelim mantığıyla düzenlenemez. Yeşil alanları, park alanlarını kaldırıp kilometrelerce öteye taşıyamazsınız. Revizyon imar planlarının tekrar yargılamaya konu olması durumunda, iptal edilmesi durumunda bu kez plansız alanlarla karşı karşıya kalacağız. Bu tutum bir an evvel değişmeli. İmar planı değişiklikleri yargı kararlarında da altı çizildiği gibi nesnel, bilimsel ve teknik gerekçelere dayanmalı." - ESKİŞEHİR

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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