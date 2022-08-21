AK Parti'den, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kapalı pazar esnafının tahliyesine tepki

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Kurtuluş Kapalı Pazarı'nın bulunduğu yere yapılacak projenin ayrıntılarının ve takviminin açıklanmasını beklediklerini belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştiride bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş Kapalı Pazar esnafına gönderilen tahliye yazısında, 9 Mayıs 2022'de yıkıma başlanması planlandığı yazılı olduğunu ancak halen yıkım yapılmadığını vurgulayan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Esnafın aceleyle tahliye işleminin başlatıldığını ancak tahliyenin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen kapalı pazar yerinin yıkımının gerçekleştirilmediğini söyledi.

Pazar yeri projesinin ayrıntılarının vatandaşla paylaşılması gerektiğini kaydeden Gücüyener, "350 üzerinde esnaf kardeşimizin vatandaşlarımıza hizmet sunduğu Kurtuluş Kapalı Pazarı; dayanıksız olduğu, yıkılma ve zarar verme tehdidi olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz mart ayında boşaltıldı. Riskli bina olduğu ve bu konuda verilmiş bir rapor olduğu gerekçesiyle EBB tarafından alelacele tahliye işlemi gerçekleştirildi. EBB'nin kiracısı olarak hizmet veren esnafımız geçtiğimiz mart ayında tahliye edildi. Esnafımıza gönderilen tahliye yazılarında 9 Mayıs 2022'de yıkıma başlanması planlanıyor denildi. Tahliye gerekçesi mayıs ayında yıkım yapılacağıydı. Hemen yıkılması lazım denilen binanın tahliyesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi halen yıkım yapmadı. Buradan tahliye edilen esnafa da kapalı pazar yerinden faydalanan Eskişehirlilere de bir an evvel yeni bina yapılacağı sözü verildi ancak hala bir icraat yok. Yaz aylarını binayı yıkmadan geçirenler, inşaatı kar yağdığında mı yapacak? Riskli olduğu ifade edilen bina neden halen yıkılmadı? Esnafın alelacele tahliyesinin yıkımın başlaması dışında bir sebebi mi vardı? Kurtuluş Pazar Yeri'nin bulunduğu yere yapılacak projenin ayrıntıları ve takvimi kısacası akıbetinin ne olacağı ivedi şekilde hemşehrilerimizle paylaşılmalı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR