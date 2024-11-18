AK Parti Gediz İlçe Gençlik Kolları\'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. AK Parti hizmet binasında yapılan kongrede, Yunus Emre Tanboğa, gençlik kollarının yeni başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ali Keskil, Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanı Melih Berk Sildir, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

Yunus Emre Tanboğa, yaptığı teşekkür konuşmasında, gençlik kolları başkanı olarak AK Parti'nin hedeflerini yaygınlaştırmak ve Gediz gençliğine yönelik projeler geliştirmek için var gücüyle çalışacağını belirtti. Tanboğa, "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Genç arkadaşlarımızla el ele vererek hem partimizi daha ileriye taşımak hem de ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA