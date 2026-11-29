AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, fon soruşturmalarına ilişkin, "Birincisi, bu konunun üstüne gidip burada yanlış içerisinde olanlarla etkin mücadele yapılmasını ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan. İkincisi kim olursa olsun makamına, durumuna, aidiyetine bakılmadan burada hesap sorulması gerektiği iradesini ortaya koyan yine Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Büyükgümüş, Darıca ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Eğitim Tesisi'nde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Anne-Kız Kampı'nın kapanış programına katıldı.

Burada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Büyükgümüş, kamp programlarıyla sahada daha donanımlı, heyecanı ve motivasyonu üst seviyede bir teşkilat olarak çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Dünyanın kırılmaya evrildiği dönemde siyaset yaptıklarını ifade eden Büyükgümüş, mazlumların umut olarak Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ettiğini kaydetti.

"Siyaset bir sebep için yapılırsa mazlumlara umut olmak için yapılır"

Büyükgümüş, hem geçmişin birikiminin, verilen emeğin hem de geleceğin sorumluluğunun üzerlerinde olduğunu dile getirerek, "AK Parti dediğimizde, aslında teker teker her birimizin hayatına dokunan, her birimizin hayatını güzelleştiren, milletimize umut olan büyük bir özgüven devriminden bahsediyoruz." diye konuştu.

"Siyaset bir sebep için yapılırsa mazlumlara umut olmak için yapılır, düşenin elinden tutmak için yapılır." diyen Büyükgümüş, dolayısıyla çalışmalarının, mücadelelerinin, sahadaki varlıklarının böyle bir anlamı bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kişilerin rütbesi, konumu ve görevi ne olursa olsun fon soruşturmalarının tüm yönleriyle aydınlatılması talimatı verdiğine dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin içerisinde çeşitli piyasalar var. Sermaye piyasaları ondan biri. Bu sermaye piyasalarının içerisinde binlerce fon var, bu fonlardan sadece belirli olanlarında gördüğümüz, gözünü karartıp yanlışa girip, yanlışların içerisinde olanlar var. Bunların sonuna kadar üzerine gidilmesi, bunların araştırılması ucu, bucağı kime dokunursa dokunsun, kimin rütbesi ne olursa olsun, bunun hesabının sorulması gerektiği talimatını veren Recep Tayyip Erdoğan. Bu konu kendiliğinden patlak vermiş. Böyle bir şey yok. Bu meselenin üzerine gidilsin, bu mesele araştırılsın, bu meselenin tarafı olanlar, burada yanlış yapanlar soruşturulsun. Burada yanlışa düşen kimse makamı, rütbesi, konumu, aidiyeti ne olursa olsun hukuk önünde hesap verecek ve buradan elde ettiği tüm yasa dışı gelirleri de hazineye geri döndürecek, buradan da insanların hakları iade edilecek. Bu çok açık ve net tavrımız. Başından beri de böyle ilerliyoruz."

Büyükgümüş, "Bürokraside şu makamdaymış, bizi ilgilendirmiyor. Hukuk önünde hesabını veriyor. Maalesef bizimle aynı bu sandalyelerde oturan, bizimle mücadele edenlerden bu yanlışların içerisine düşenler var. Evet, bunlar tespit edildi ve tespit edildiği anda da onlarla aramıza mesafe konuldu. Hukuk önünde hesap veriyorlar. Bunların bütün hepsi teker teker devam ediyor. Yeni bulgulara ulaşıldığında onun da gereği yapılacak. Burada güçlü bir irade var. Birincisi, bu konunun üstüne gidip burada yanlış içerisinde olanlarla etkin mücadele yapılmasını ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan. İkincisi, kim olursa olsun makamına, durumuna, aidiyetine bakılmadan burada hesap sorulması gerektiği iradesini ortaya koyan yine Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

"Siyasetin zemininin ahlak olduğuna inanıyoruz"

Hırsızı şehir şehir dolaşıp savunacak, hırsızları aklamak için teşkilatını seferber edecek bir kadro olmadıklarını vurgulayan Büyükgümüş, "Siyasetin zemininin ahlak olduğuna inanıyoruz. Bu zeminde siyaset yapmayı kendimize layık görüyoruz. Aksi halde diğerlerine benzemek gibi bir durumla karşılaşırız. Haberlerde gördünüz. Uşak Belediyesi'ndeki ahlaksızlıkları gördünüz. Adam 'Ben burada çıkar temin ettim. Burada rant temin edip genel başkanıma makam arabası aldım.' diyor. Bunun hesabını sormaya cesaret eden yok." şeklinde konuştu.

Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir başkası diyor ki 'Ben aday olmak için şu kadar lira rüşvet verdim.' Ne cevap var ne bunun hesabını soran, üzerine giden araştıran var. Niye? Çünkü baştan aşağı buradaki yanlışların, ahlaksızlıkların parçası konumunda. O yüzden bunları araştıracak, hesabını soracak, cesaretleri de iradeleri de böyle bir istekleri de yok. Olamaz da zaten. O yüzden böyle bir tavır içerisinde olanlardan dönüp, siyasi ahlak dersi dinleyecek durumda da değiliz. Şunun da çok açık bir şekilde farkındayız. Aynı safta mücadele ettiğimiz, aynı masaya oturduğumuz kişilerin böyle bir yanlışa düşmesi, böyle bir işe tenezzül etmesi hepimizin gönlünü burkuyor mu, burkuyor. Hepimizi çok üzüyor mu, çok üzüyor ama burada geldiğimiz noktada şunu bileceğiz, bu çatıya, bu davaya arkadaşlar kimse izzet ve şeref katamaz. Burada olduğu için Allah nasip ettiği için burada samimiyetle mücadele ettiği için ancak bir izzet ve şeref bulabilir. Türkiye'nin dört bir yanında samimiyetle, gayretle, mücadele eden kadınların bu gayreti, bu işin ana omurgasıdır. Yanlışa düşen, eğrilen, bozulan hemen bu bünyenin dışına çıkar. Allah'ın izniyle bu kadroların içerisinde de iğne ucu kadar bir leke bırakamaz."

Büyükgümüş'ün daha sonra teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladığı programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve partililer katıldı.