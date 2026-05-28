AK Partili Büyükgümüş: CHP\'nin kavgası bizi ilgilendirmez

28.05.2026 17:54  Güncelleme: 17:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'deki iç kavga ve rant tartışmalarının kendilerini ilgilendirmediğini, tek hedeflerinin millete hizmet olduğunu söyledi. Ayrıca Gazze'deki soykırım ve Türkistan'daki acılara dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Kendi içlerindeki kavgaları bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bizim gözümüzde gönlümüzde ufkumuzda ancak ve ancak milletimize hizmet var" dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa katılan Büyükgümüş, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılara değinerek Türkiye'nin daha adil bir dünya için sorumluluk üstlendiğini söyledi. Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Büyükgümüş, Türkistan'daki Müslümanların da ağır acılarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bayramların birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Büyükgümüş, Türkiye'nin mazlumların umudu olma misyonunu sürdürdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyük ve güçlü ülke hedefiyle yoluna devam ettiğini söyleyen Büyükgümüş, belediyeler ve bakanlıklarla koordinasyon içinde Yalova'nın gelişimi için çalıştıklarını kaydetti.

CHP'de son dönemde yaşananlara değinen Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Bu davaları yani yolsuzlukla ilişkili, sürdürülen soruşturmaları da işte bu son günlerde devam eden davalara ilişkin kararların da verilmesi teşkil eden davaları açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bilgileri, belgeleri, mahkemelere ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partilidir. İtirafçı olanlar ben buradaki yanlışlığın ahlaksızlığın uğursuzluğun parçası oldum diyenler yine Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun AK Parti neresinde? Hiçbir yerinde yok. Ama bir gün Özgür Özel kalkıyor bu işin avukatı oluyor hüküm veriyor, iddia ediyor. Milletin, memleketin bunları ayıracak vakti de tahammül edecek, sabrı da yok değerli arkadaşlar. Onun için kendi içlerindeki kavgaları bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bizim gözümüzde gönlümüzde ufkumuzda ancak ve ancak milletimize hizmet var. Taş üstüne de taş nasıl koyarız? Nasıl Türkiye'yi geleceğe daha güçlü hazırlarız iddialarıyla, medeniyet duruşuyla, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde bugün ne yapıyoruz? Yarın ne yapacağız? Bizim tek gündemimiz bu. Onun için onların rant alması da, koltuk kavgası da bizi ilgilendirmiyor. Bu olaylara karşı hiçbir şekilde sokakları, siyaseti provoke etmeye çalışanlara karşı o işledikleri provokasyon imkanını onlara kesinlikle vermeyeceğiz. Olduğumuz yerde de hakikaten, doğruluktan aldığımız hakikatleri milletimize anlatmayı da bir görev bilerek sürdüreceğiz."

Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Son Dakika

