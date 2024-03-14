AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun\'un Bafra ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretler yaptı.
Karaaslan, Bafra ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerleri ve Bafra Devlet Hastanesi'nde hastalar ile yakınlarını ziyaret etti.
Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi Samsun'da da ilçe ilçe gezdiklerini, esnaf ziyareti, aile buluşmalarına katıldıklarını belirten Karaaslan, bu kapsamda Bafra Belediye Başkan adayları Hamit Kılıç ile programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ramazanın bereketlendirdiği bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Karaaslan, "Her şeyden önce 31 Mart yerel seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkan adaylarımız, tecrübeleriyle, belediyecilik anlayışlarıyla Cumhur İttifakı olarak birliğimizden aldığımız güçle sahada çok aktifler. Vatandaşların dertlerini dinleyen, bunu sadece seçim dönemlerine sıkıştırmayan bir anlayışın temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel yönetimlerle başlayan tecrübesiyle şehirlerimizi o hedefe taşımak için mücadele içindeler. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, hem gönülleri kazanmak hem de o şehrin kazanmasını sağlayacak projeleri, vizyonları, hedefleri hayata geçirmek." dedi.
Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar, iklim değişiklikleri, seller, zaman zaman su baskınları gibi acı tecrübeleri bulunduğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde Atakum açıklarında deprem meydana geldi. Büyüklüğü sebebiyle hiçbir hasarımız, can kaybımız olmadı ama bundan sonrasıyla ilgili bu riskleri bertaraf edecek, minimuma indirecek, risklerini bilen ve yöneten şehirler anlayışıyla ilkesel duruş sergiliyoruz. Bu noktada Samsun'umuzun ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmaları büyük oranda gerçekleşti. Eksik yerler varsa onlar da tamamlanacaktır. Geçtiğimiz günlerde proje lansmanı yapan Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın da öncelik verdiği konulardan biri, şehrimizi risklerden arındıracak uygulamaları hayata geçirmek. Kentsel dönüşüm, bunun en önemli aşamalarından biri. Yeni dönemde hızlı kentsel dönüşümü şehrimizin ihtiyaç duyduğu alanda başlatacağız."
Karaaslan'a ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç ile partililer eşlik etti.
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesi başladı. Bakan Fidan ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç ilçesinde yaptığı konuşmada seçim çalışmalarını anlattı ve Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi. Uysal, DP'nin Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini ve dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Aktaş, konuşmasında şehre değer katmak için birlikte çalıştıklarını ve geleceğe dair kararları birlikte aldıklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan işçilerin sahur sofralarına misafir oldu. Başkan Büyükkılıç, işçilerle sohbet ederek Ramazan Ayı'nı tebrik etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?