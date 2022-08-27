AK Parti'li Karaaslan'dan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü açıklaması Açıklaması

27.08.2022 15:42
AK Parti'li Karaaslan'dan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ağustos ayı, ne kadar önemli bir mücadeleye 100 yıl önce sahne olduğunu bize bir kez daha hatırlatması açısından çok önemlidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ağustos ayı, ne kadar önemli bir mücadeleye 100 yıl önce sahne olduğunu bize bir kez daha hatırlatması açısından çok önemlidir." dedi.

Karaaslan, yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 26 Ağustos'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayıp, 30 Ağustos'ta büyük zaferle sonuçlandığını hatırlattı.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin üzerinden 100 yıl geçtiğine işaret eden Karaaslan, "Bugün bu coşkuyu, bu gururu, ecdadımızın bize emaneti olan bu vatan topraklarını yüceltmenin değerini bir kez daha anlıyoruz. Aynı zamanda dün Malazgirt ve Ahlat'taydık. 1071'in de 951. yıl dönümüne Sayın Cumhurbaşkanımız ile şahitlik ettik. Ecdadımızı rahmet ve dua ile andık. Aynı zamanda Büyük Taarruz emrinin 100. yılının bugünlerde kutlanması nedeniyle ağustos ayını, Türk milleti için zaferler ayı olarak adlandırabiliriz. Ağustos ayı, ne kadar önemli bir mücadeleye 100 yıl önce sahne olduğunu bize bir kez daha hatırlatması açısından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Büyük Taarruz, Anadolu Ajansı sayesinde 100 yıl önce Türk milletine duyurulmuştur"

Karaaslan, Büyük Taarruz'un harekat emrini Anadolu Ajansı'nın duyurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin harekat emrini yurda duyurmak için görevlendirilerek önemli bir görev üstlenmiştir. Büyük Taarruz, Anadolu Ajansı sayesinde 100 yıl önce Türk milletine duyurulmuştur. 100 yıl önce önemli bir görev üstlenen Anadolu Ajansı, bugün de Türkiye'deki en önemli gelişmeleri anında, en doğru, en tarafsız şekilde vatandaşlarımızla ve uluslararası camiaya paylaşması nedeniyle çok çok önemli bir görev yapmaktadır."

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Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan'dan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan'dan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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