AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Büyük kongremizi 16 ya da 30 Eylül'de yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk'te Dicle Canova'nın konuğu oldu. Merak edilen soruları yanıtlayan Kandemir, kongre süreciyle ilgili olarak, "Önce büyük kongre sonra il - ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız." dedi.

İL-İLÇE KONGRELERİ, YEREL SEÇİMLER SONRASINA KALDI

İl ve ilçe kongrelerinin yerel seçimlerin ardından yapılacağını söyleyen Kandemir, "Siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YOL HARİTAMIZI ÇİZDİK"

Kandemir açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

"MİLLETİMİZ İTTİFAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİMİ GÖRDÜ"

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi seçim öncesinde görmüş oldu."