AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Başarılarımızı küçümsemiyoruz, eksiklerimizi değerlendiriyoruz - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Başarılarımızı küçümsemiyoruz, eksiklerimizi değerlendiriyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Başarılarımızı küçümsemiyoruz, eksiklerimizi değerlendiriyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, parti olarak başarılarını küçümsemediklerini ancak eksiklerini de göz ardı etmediklerini belirterek, 31 Mart seçimlerinde vatandaşların tercihlerini anlamaya çalıştıklarını söyledi. Yalçın, AK Parti'nin kendisini yenileyeceğini ve yeni başarılara ulaşacağını vurguladı. Programa AK Parti Konya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

20.07.2024 19:59
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, başarılarını da eksiklerini de kendi içinde değerlendiren bir parti olduklarını belirterek, "31 Mart seçimlerinde hangi şartlar vatandaşların bu tercihlerine neden oldu, bunları kavramaya çalışıyoruz" dedi.

Yalçın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde il ve ilçe teşkilat başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

31 Mart sonrası seçimlerin sebep ve sonuçlarını ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini belirten Yalçın, "31 Mart seçimlerinde hangi şartlar vatandaşların bu tercihlerine neden oldu, bunları kavramaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin hiçbir partiye benzemeden yoluna devam edeceğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz AK Parti'yiz. 22 yıllık bir iktidar, 20'ye yakın seçim kazanmış ve Türkiye'yi yeniden inşa etmiş bir siyasi partiyiz. Başarılarımızı küçümseyecek değiliz ama eksiklerimizi de görmezden gelecek halimiz yok. Bu seçimde yaşadığımız sorunlarımız neyse, iyileriyle kötüleriyle hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. 31 Mart akşamından bu yana Cumhurbaşkanımız o akşam balkonda yaptığı konuşmada halkın mesajının alındığını bu mesaja uygun biçimde AK Parti'nin kendisini tekrar ve tekrar yenileyeceğini güçlendireceğini açıkça dile getirmiş bulunmaktadır. Biz de bu tür toplantılarda kendimizi değerlendiriyoruz, öz eleştirilerimizi yapıyoruz."

Yalçın, AK Parti'yi yeni başarılara kavuşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle çok güçlü olduğumuz şehirlerde sandığa götüremediğimiz seçmen sayımızın yoğun olduğunu görüyoruz. Seçmen bize bir mesaj verdi. O mesajda şuydu 'Evet, bu seçim için senin için sandıkta oy kullanmıyorum ama başka adrese de gitmiyorum. Evet, küskün olabilirim, kırgın olabilirim veya seni bu sandıkta bu kez uyarmak istiyor olabilirim ama ben başka bir yere de gitmiyorum'. Verilen mesaj bu. Eğer bu mesajı doğru değerlendirirsek seçmenimizi tekrar kazanmamız an meselesi."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da dünyanın güçlü liderlik ihtiyacına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi daha da artırmak zorundayız. Bu ülkenin geleceğini, insanlığın geleceğini düşünüyorsak o güçlü destek için gece gündüz çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Programa AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Başarılarımızı küçümsemiyoruz, eksiklerimizi değerlendiriyoruz - Son Dakika

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