AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Isparta'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Isparta\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Birbirine samimiyetle birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmayı, kol kola omuz omuza çok net bir şekilde vatandaşımıza gösterdiğiniz zaman sonuçlarını mutlaka alıyorsunuz. Bu milletin muhteşem terazisi vardır.

03.11.2024 23:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Birbirine samimiyetle birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmayı, kol kola omuz omuza çok net bir şekilde vatandaşımıza gösterdiğiniz zaman sonuçlarını mutlaka alıyorsunuz. Bu milletin muhteşem terazisi vardır." dedi.

Zeybekci, Isparta'daki İYAŞ Kongre Merkezi'nde AK Parti Merkez İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, Isparta'nın yerel seçimlerde oylarını artırarak, 7 ilçede kazanarak Türkiye'de bir numara olduğunu söyledi.

Teşkilat olarak bu başarının birlik ve beraberlik sayesinde kazanıldığını anlatan Zeybekci, "Birbirine samimiyetle birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmayı, kol kola omuz omuza çok net bir şekilde vatandaşımıza gösterdiğiniz zaman sonuçlarını mutlaka alıyorsunuz. Bu milletin muhteşem terazisi vardır. Hassas algıları, duyguları vardır ve bu hassasiyetle de muhteşem kararlar verir. Verdiği kararlar yanlış değildir. Milletin iradesini her zaman başımızın üstünde gördük." diye konuştu.

Türkiye genelinde milletin kendilerine verdiği mesajı anladıklarını ifade eden Zeybekci, o mesajı kalplerine ve başının üstüne alarak kabul ettiklerini söyledi.

Zeybekci, 2001'de Türkiye'nin iflas ettiğini, dünyanın hiçbir yerinde kriz yokken, dünyada büyüme destanları yazılıyorken Türkiye'nin kendi krizini yaşadığını hatırlattı.

Söz konusu krizin bir kamu finansman krizi olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Devletin iflas ettiği, görevlerini yerine getiremediği, yurt dışındaki elçiliklerine ödeneklerini dahi gönderemediği bir krizdi yani kamu finansman kriziydi." dedi.

Zeybekci, 2001 krizinin sebebinin, aciz siyasetin veya muhalefetin iktidara gelmek için gökteki yıldızları bile vadetmesi sonucunda Hazinenin ve kamu finansmanının iflas etmesi olduğunu anlattı.

Türkiye'de 1991'de 31 yaşındaki erkeklerin ve 30 yaşındaki kadınların emekli edilerek, bütçenin, sosyal güvenlik sisteminin altüst edilmesiyle 9 sene sonra ülkenin battığını ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türk milleti, 3 Kasım 2002'de 'yeter söz de karar da milletindir' dedi. Millet bu ülkeyi, bu vatanı AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a emanet ve teslim etti. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçildi ve başbakan oldu. 2003'ün Mayıs ayında Türkiye IMF'ye tekrar bir yazı yazdı. 'Ziraat Bankasını ve Halk Bankasını kapatmıyoruz. Vakıflar Bankasını da satmıyoruz' şeklinde bu mektubu yazdı."

AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in konuşmalarının ardından kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Halil İbrahim Güleç yeniden seçildi, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Zeybekci, daha sonra Kirazlıdere mevkisinde Isparta Belediyesince yaptırılan kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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