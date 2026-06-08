AK Parti ara seçimde 4 belediye kazandı, Çevrecik'te oy patlaması

AK Parti'nin 4 belediye kazandığı ara seçimlerin sonuçlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, seçim öncesi ziyaret ettiği Çevrecik'teki atmosfere değinerek, gönüllere dokunduklarını ifade etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen ara seçimlerde kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Buna göre; 6 beldede AK Parti 4, MHP ve CHP ise 1 belediye kazandı. CHP adayının seçimi kazandığı Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde ise AK Parti, oy oranını 5 kat artırarak 803 oy ile oyların yüzde 47,07'sini aldı. Seçim kapsamında Tokat'ta ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sırakaya, seçim sonrasında hem genel tabloyu hem de Çevrecik beldesindeki sonuçları ele aldı.

AK Parti'nin 6 beldenin 4'ünde ipi göğüsleyerek milletin teveccühünü bir kez daha kazandığını belirten Sırakaya, özellikle rekabetin yoğun geçtiği Çevrecik beldesindeki atmosfere dikkat çekti. Seçim çalışmaları boyunca vatandaşlarla kurulan yakın temasa vurgu yapan Sırakaya, sahadaki gayretin siyasi bir karşılığı olduğunu ifade etti.

Seçim süresince Çevrecik'te yürüttükleri çalışmalar boyuncuyla tam anlamıyla halkla bütünleştiklerini ifade eden Sırakaya, halkın gönlüne dokunduklarını ve kendilerini anlattıklarını söyleyerek, bu sonucun gelecek süreçte yeni başarılar getireceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kalesinde AK Parti'den dikkat çeken ivme

Ara seçim sonuçlarında en çarpıcı istatistiklerden biri Çevrecik beldesindeki oy değişimi oldu. 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çevrecik'te kurulan sandıklardan Kemal Kılıçdaroğlu'na 329, Recep Tayyip Erdoğan'a ise yalnızca 12 oy çıkmıştı. Aradan geçen sürecin ardından AK Parti'nin bu ara seçimde oylarını büyük bir ivmeyle artırarak 803 oya ve yüzde 47,07 oranına ulaşması sahadaki değişimi gözler önüne serdi. - ANKARA