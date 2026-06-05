Sırakaya: Türkiye her alanda daha güçlü - Son Dakika
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Sırakaya: Türkiye her alanda daha güçlü

Sırakaya: Türkiye her alanda daha güçlü
05.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:23
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AK Partili Sırakaya, Ordu'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 20 yılda ekonomi, savunma sanayi ve uluslararası alanda büyük ilerleme kaydettiğini, ihracat ve milli gelirde önemli artışlar olduğunu belirtti.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin son 20 yılda ekonomi, savunma sanayi ve uluslararası alanda önemli mesafeler katettiğini belirterek, "Türkiye her alanda daha güçlü bir konuma geldi" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ilk olarak AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Buradaki programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 1994 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştığını belirterek, AK Parti'nin kurucularından biri olduğunu ve güçlü teşkilat yapısıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise AK Parti teşkilatlarındaki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Teşkilat mensuplarının güçlü duruşunun yurt dışındaki temsil gücüne de katkı sağladığını belirten Sırakaya, Türkiye'nin son yıllarda ekonomi ve savunma sanayi alanlarında önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracat, milli gelir ve savunma sanayi alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Sırakaya, "2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 273 milyar dolara ulaştı. Kişi başı milli gelirimiz 3 bin dolar seviyelerinden 18 bin dolar seviyelerine çıktı. Savunma sanayi ihracatımız ise 200 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine yükseldi. ATAK Helikopteri, KAAN, KIZILELMA, ALTAY Tankı ve TCG Anadolu gibi projeler bunun en önemli göstergeleridir" dedi.

Türkiye'nin çevresindeki risklere karşı güçlü ve caydırıcı bir konumda bulunduğunu belirten Sırakaya, terörsüz bir bölge ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Programa AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Savunma, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırakaya: Türkiye her alanda daha güçlü - Son Dakika

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