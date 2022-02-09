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AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki - Son Dakika

AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki

09.02.2022 14:22
AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Ömer Çelik, AK Parti, Alevi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Çelik'ten Alevilere yönelik o paylaşıma tepki - Son Dakika
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