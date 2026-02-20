AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis\'te konuştu Açıklaması
20.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz hayalleri ve hedefleri gerçeklere çevirmek için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz hayalleri ve hedefleri gerçeklere çevirmek için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Biz aynı şekilde çalışırken maalesef Türkiye'nin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını da görüyorsunuz. Hiç böyle bir derdi yok." dedi.

Yavuz, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi ve vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Yavuz, "6 Şubat depreminde Sayın Cumhurbaşkanımız her yeri aramıştı ve hepimiz yollara düştük. Bazı arkadaşlarımız trafik kazası yaptı. Ben hemen sabah Diyarbakır'a görevlendirilmiştim. Tüm arkadaşlarımız bir yerlere gitmişti ve devletin bütün imkanları da seferber edilmişti." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin millete hizmetkarlık anlayışıyla siyaset yaptığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz hayalleri ve hedefleri gerçeklere çevirmek için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Biz aynı şekilde çalışırken maalesef Türkiye'nin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını da görüyorsunuz. Hiç böyle bir derdi yok. Türkiye'nin savunma sanayisi daha iyi olsun, Türkiye şimdi ve gelecekteki riskleri karşılayabilir bir hale dönüşsün diye, ne bir önerisi, teklifi yok. Bizim gibi dertleri yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti için gece gündüz çalışıyor. Cumhurbaşkanımız gece gündüz uğraş veriyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın, ona uygun, onun gibi uğraş veriyoruz. Niyetimiz milletimizin memnuniyetini, rızasını kazanmak. Sonunda da Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Niyetimiz sahihtir. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetimiz çok daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Çok daha güçlü bir Kilis inşa etmektir. Bu niyet kapsamında var gücümüzle bütün aktör ve unsurlarımızla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin, "Erken seçim olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Yavuz, Türkiye'nin gündeminde seçimin olmadığını, seçimlerin zamanında, yani 2028 yılında yapılacağını söyledi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Akgül, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı katıldı.

Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:16:00. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.