AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı:

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- "(Terörsüz Türkiye süreci) Türkiye bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarına bırakacaktır" "(Fon soruşturmaları) Bu konuda biz her zaman tarihin doğru tarafındayız, milletimizin yanındayız. Bu meselede tavrımız çok nettir, ucu nereye kadar varacaksa gidecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet ve millet politikası olduğunu belirterek, "Türkiye bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarına bırakacaktır." dedi.

Yayman, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Yayman, Terörsüz Türkiye çalışmaları doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki ilgili komisyonların çalıştığını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da konu hakkında önemli açıklamalar yaptığını anlattı.

Yayman, sürecin sorunsuz ilerlediğini, çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde sürecin daha da hızlanacağını, TBMM'nin açılmasıyla beraber silahların teslim edilmesi, mağaraların boşaltılması, teyit ve tespit mekanizmasının oluşturulmasıyla beraber bu sürecin çok daha hızlı bir biçimde ilerleyeceğini ve artık Türkiye'de silahın, şiddetin döneminin sona erdiğini, Türkiye'nin konuşamayarak çözmeyeceği hiçbir meselesinin olmadığını komisyon üyesi olarak, bir milletvekili olarak ifade etmek isterim."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te izleme komisyonunun ne zaman kurulacağına dair soru üzerine Yayman, "Siz ısrarla soruyorsunuz, ben de ısrarla yorum yapmıyorum çünkü bu sürecin en önemli özelliği, sürecin konuşmadan ilerlemesi. Geçmiş dönemlerde çok konuşma vardı ama eylem yoktu. Şimdi daha çok eylem, adım var." ifadelerini kullandı.

Yayman, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasını ve bu kapsamdaki çalışmaları "tarihi bir adım" olarak niteleyerek, "Bu bir devlet, millet politikası ve inşallah süreç yolundadır, bu adımlar gelecektir. Türkiye bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarına bırakacaktır." diye konuştu.

Fon soruşturmalarıyla ilgili soru üzerine ise Yayman, konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti adı gibi ak bir partidir" sözlerine atıf yaparak, şunları kaydetti:

"Burada söz konusu bensem bile gerekenin yapılması lazım ve bu konuda biz her zaman tarihin doğru tarafındayız, milletimizin yanındayız. Bu meselede tavrımız çok nettir, ucu nereye kadar varacaksa gidecektir. Devletin kurumları çalışıyor. Sayın Cevdet Yılmaz Başkanımızın başkanlığında, buradaki mesele milletin menfaatinin korunmasıdır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: - Son Dakika
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