Yayman Uşak'ta: 'AK Parti Sessiz Devrimlerin Partisi'
Yayman Uşak'ta: 'AK Parti Sessiz Devrimlerin Partisi'

16.02.2026 16:13  Güncelleme: 16:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Uşak'a geldi.

Bir dizi temas ve ziyaret kapsamında kente gelen Hüseyin Yayman, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Programı kapsamında burada açıklamalarda bulunan Yayman, AK Parti'nin 'Sessiz devrimleri gerçekleştiren bir parti olduğunu vurgulayarak; "AK Parti sessiz devrimleri gerçekleştiren bir partidir. AK Parti, yapılamaz denen, gerçekleştirilemez denen hayalleri gerçekleştiren bir partidir. AK Parti, milletimize özgüven kazandıran 'evet ben de yapabilirim' diyen bir siyasi partinin adıdır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin umudu olduğumuzun farkındayız ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacak ittifakın ve siyasetin merkezinin Cumhur İttifakı olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkiye'deki muhalefet anlayışının milli güvenlik problemi olduğunu dile getiren Yayman; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet anlayışı Türkiye için bir milli güvenlik problemi haline gelmiştir. Belediyelerde yaşanan skandallar, yolsuzluk iddiaları başlı başına bir problem alanıdır. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerdeki su problemi, yol problemi, ulaşım problemi ve yaşanan trafik problemi artık sözün bittiği yere gelmiştir. Bir belediye yönetimi değil, çile yönetimi haline gelmiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin toksik muhalefet anlayışını zaten görüyoruz, takip ediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanların yemin töreninde yaşananların muhalefetin böyle bir anlayışı olamayacağını aktaran Yayman; "Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Bu milli iradeye karşı saygısızlıktır. Bu vesayetçi, jakoben bir yönetim anlayışıdır. 'Biz istemezsek siz bakanlarınıza yemin ettiremezsiniz' anlayışı maalesef meclisi rehin alma anlayışıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Milletimiz bunu dikkatlice not etmektedir ve biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu problemli muhalefet anlayışını milletimize anlatacağız." dedi.

Yayman konuşmasının ardından, partisinin il binasından ayrılarak önce 1995 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan Nevzat Yıldız'ın ailesini, sonra ise Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Hüseyin Yayman, AK Parti, Politika, Dizi, Uşak, Son Dakika

